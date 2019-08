L'OL corrige Monaco d'entrée

"On sera prêts vendredi." Sylvinho, le successeur de Bruno Genesio, malgré une pré-saison à quatre défaites en cinq matches et son inexpérience, avait affiché sa confiance. Le nouveau technicien brésilien de l’Olympique Lyonnais n’a non seulement pas déçu, mais sa première sortie officielle, si elle ne respire pas (encore) le foot samba, a même tourné à la promenade de santé à Monaco (0-3). Où l’équipe de Loenardo Jardim à l’inverse a affiché dès ce match d’ouverture des lacunes, qui laissent craindre à ses supporters un potentiel nouveau chemin de croix.

Si la défense de l’OL, si inquiétante en préparation et désormais emmenée par un capitaine nommée Jason Denayer, ne rassure personne dans les premières minutes, à commencer par le Danois Joachim Andersen, en attaque, Moussa Dembélé sait rappeler sans attendre qu’il a terminé meilleur lyonnais la saison passée (15 buts). Un corner, obtenu par ses soins et très bien tiré par Bertrand Traoré, est repris d’une tête parfaite au premier poteau par un Dembélé qui s’élève le plus haut entre Kamil Glik et Jemerson pour être le premier à faire trembler les filets de Ligue 1 cette saison (0-1, 5e).

Un rouge fatal pour Fabregas

Le 4-3-3 de Sylvinho, dont on attend de connaître la valeur défensive tant l’ASM, débordée en milieu de terrain, où Cesc Fabregas est contraint sans cesse de descendre d’un cran, se montre peu menaçante, produit en revanche une belle animation offensive. Equilibrée à gauche comme à droite, l’activité est là, portée par cet entrejeu déjà séduisant avec le trio Tousart-Aouar-Mendes. Et les Monégasques perdent déjà pied sur cette vilaine semelle, jugée volontaire par M. Buquet (après examen de la VAR), de l’expérimenté Fabregas sur le tendon d’Achille de Léo Dubois, et qui vaut carton rouge à l’Espagnol (29e). Le premier depuis deux ans (*).



Cette reprise tourne au cauchemar pour les joueurs du Rocher K.-O. debout quand le deuxième tir cadré lyonnais signe le but du break : Memphis Depay, tranquille comme Baptiste, n’est pas attaqué et décoche une frappe flottante sur laquelle Benjamin Lecomte, nouveau numéro un dans le but monégasque aux dépens de Subasic, se rate totalement (0-2, 36e). Le 35e but de la carrière française du Néerlandais est aussi le onzième hors de la surface.

Triste spectacle sous les loges flambant neuves de Louis-II que cette ASM qui, inexistante, concède en infériorité numérique les occasions les unes après les autres à Dembélé (46e) ou Traoré (56e). Et Anthony Lopes est concentré pour intervenir face à Gelson Martins (62e). Mais après une nouvelle tentative de Depay (70e), c’est bien Lucas Tousart qui aux vingt mètres aggrave et scelle la marque (0-3, 80e). Troisième tir cadré, troisième but : le nouvel OL inspire trois mots qui sont rigueur, solidité et efficacité.

(*) Fabregas n’avait plus été expulsé en championnat depuis août 2017 (avec Chelsea face à Burnley).