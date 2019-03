L'OL cartonne Toulouse

Battu à Monaco une semaine plus tôt (2-0), l’Olympique Lyonnais, qui s’est qualifié pour le dernier carré de la Coupe de France en dominant Caen mercredi (3-1), a fait voler en éclats Toulouse dimanche (5-1), pour le compte de la 27e journée de Ligue 1.

Moussa Dembélé s’est offert un doublé (67e et 71e), alors que Memphis Depay a ouvert le score (10e) et Bertrand Traoré doublé la mise (30e). Nabil Fekir, de retour après trois matches d’absence, a fait le break sur un penalty qu’il a lui-même provoqué (35e), et son jeune frère Yassin (21 ans) a effectué ses grands débuts en Ligue 1 en rentrant à la 79e minute. Mathieu Dossevi avait lui égalisé pour le TFC (15e), qui reste 15e du classement.

L'OL conforte sa troisième place, toujours à cinq points du dauphin lillois, vainqueur de Dijon un peu plus tôt (1-0).