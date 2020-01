L’OL à l’attaque pour Ricardo Rodriguez

Holland? Türkei? Frankreich?: Diese drei Klubs jagen Nati-Star Rodriguez https://t.co/j7gGRCevxc

Roussillon aussi dans le viseur

Le Mercato d’hiver est ouvert depuis pile une semaine et l’Olympique lyonnais n’a toujours pas officialisé la moindre recrue. Avec l’éclosion de Maxence Caqueret au milieu, les Gones sont focalisés sur la recherche d’un joueur offensif et d’un latéral gauche. Sur ce second profil, l’OL est passé à l’attaque sur la piste menant à Ricardo Rodriguez et a formulé une offre pour le défenseur du Milan AC, d’après le média suisse Blick. L’international suisse est devancé par Théo Hernandez dans la hiérarchie à son poste chez les Rossoneri et a peu joué depuis le début de la saison. Rodriguez se cherche dès lors une porte de sortie, à six mois de l’Euro 2020 qu’il doit disputer avec la Nati. Après le PSV Eindhoven et le Fenerbahçe, l’OL s’est ainsi manifesté.Mais le PSV reste en pole sur le dossier, selon les informations de Blick.Rodriguez n’est pas le seul latéral gauche ciblé par l’OL. A en croire Eurosport, Jérôme Roussillon figure aussi sur les tablettes de Lyon. L’ancien de Sochaux et de Montpellier s’est affirmé comme l’un des meilleurs à son poste en Premier League.Wolfsburg devrait en demander au minimum 12 millions d’euros.