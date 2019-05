Lille y est (presque) !

Christophe Galtier à genoux, les deux poings levés vers le ciel. Lille n'y est pas encore, mais c'est tout comme. En dominant Bordeaux (1-0) ce dimanche au Stade Pierre-Mauroy, le Losc a pratiquement assuré sa qualification pour la prochaine Ligue des champions. La place des Dogues sur le podium était acquise depuis la défaite de Saint-Etienne contre Montpellier (0-1) vendredi. Désormais, pour que Lille cède sa deuxième place, il faudrait que les Nordistes ne prennent aucun point lors des deux dernières journées, pendant que l'OL remporte ses trois derniers matches en remontant sa différence de buts (+17 en faveur de Lille).

Tout reste possible en football, cette semaine européenne l'a encore prouvé, mais la joie des Lillois, après leur succès de ce dimanche, indique qu'ils ne croient absolument pas à ce scénario défavorable. Le travail a été fait ce dimanche, face à des Girondins à l'arrêt (cinq défaites de suite), même si Pierre-Mauroy aura sans doute vu du meilleur spectacle tout au long de la saison. Ce petit but, sur une belle combinaison sur coup franc, avec un ballon piqué de Jonathan Ikoné par-dessus le mur pour la reprise de volée parfaite de Loïc Rémy (1-0, 27e), suffira au bonheur des supporters nordistes, qui ont pu communier avec leurs joueurs à la fin du match.

"C'est beaucoup d'émotion, a réagi Christophe Galtier, à chaud, sur beIN SPORTS. L'an dernier, on a passé une saison très difficile. Cette année, les dirigeants on monté une équipe joueuse, avec des jeunes. J'ai une pensée pour Luis (Campos, le directeur sportif, ndlr), qui voyage beaucoup, qui est peut-être en train de chercher de futurs talents pour la saison prochaine. On est tellement fier d'avoir développé ces jeunes joueurs, semaine après semaine. Je suis fier d'eux. Ils sont partis de très loin. C'étaient des gamins en début de saison..." Et pour la plupart, ceux qui resteront, comme ceux qui rejoindront une formation plus huppée, vont découvrir la Ligue des champions dans quelques mois.