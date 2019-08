Lille: Weah buteur en amical

Christophe Galtier souhaitant donner du temps de jeu à ses remplaçants, le Losc a affronté Saint-Gilles (D2 belge), mercredi après-midi, au domaine de Luchin, pour une victoire 1-0.

Le 2e gardien Léo Jardim, les latéraux Jérémy Pied et Reinildo ou les joueurs offensifs Luiz Araujo, Loïc Rémy et Timothy Weah ont débuté. Le jeune attaquant formé au PSG a inscrit l’unique but de la partie sur un centre de Jonathan Ikoné (21e).

Les Dogues reprennent en Ligue 1 dans une semaine, mercredi 28, contre Saint-Etienne.