Lille : Tensions avec Soumaré

Benjamin André et Xeka étant suspendus, Boubakary Soumaré postulait logiquement à une place de titulaire dans l'entrejeu contre Marseille dimanche soir. C'est pourtant depuis les gradins que le milieu français, absent de la feuille de match - alors qu'il avait initialement été convoqué par son entraîneur - a assisté à la défaite des Dogues face aux Olympiens (1-2).



Mais pourquoi donc le LOSC s'est-il passé des services du joueur de 20 ans, reconnu comme un grand espoir à son poste ? Aucun élément ne permet d'éclaircir cette situation, même si le refus de l'intéressé de partir au cours du dernier Mercato hivernal n'y est peut-être pas anodin. « Dans des saisons, il peut y avoir des tensions entre un joueur et son club, a sobrement commenté Christophe Galtier. On réglera ça en interne et on trouvera une solution. » A court de solution, le technicien nordiste a jeté son dévolu sur Jean-Emile Onana (20 ans), qui a disputé le premier match de Ligue 1 de sa carrière. Soumaré, lui, n'a plus porté le maillot lillois depuis fin janvier et la réception du PSG (0-2).