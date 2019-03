Lille reprend ses aises

Après deux matches nuls consécutifs, et la menace d’un OL revenu à cinq longueurs seulement, le Losc ne pouvait pas se permettre de perdre à nouveau des points ce dimanche face à Dijon. A domicile qui plus est. Malgré une prestation un brin terne, certes plus enthousiasmante après le repos, les Lillois sont parvenus à leurs fins, vainqueurs sur la plus petite des marges de valeureux mais limités Bourguignons. Dans les intentions s’entend.

Trop timorés et regroupés sur leurs arrières pour prétendre à faire sensation ce jour à Pierre-Mauroy, les Dijonnais ont été sanctionnés sur l’une de leurs rares largesses défensives: un centre d’Ikoné mal négocié par Lautoa, qui dans son intervention maladroite a tromplé la vigilance d’Allain, le dernier rempart du DFCO (1-0, 72e). Auparavant, la flèche Pépé avait bien cru obtenir un penalty, sifflé par M. Thual puis annulé pour un hors-jeu initial après consultation de la VAR (52e).

La fameuse armada nordiste est donc restée muette ce dimanche, mais cela n’empêche pas le Losc d’engranger de précieux points. Invaincus depuis huit journées (dont six succès), les Dogues confortent leur deuxième place au classement, avec cinq à huit points de marge par rapport à l’OL en fonction du résultat des Gones contre Toulouse. "Si on maintient ce rythme, avec cette qualité de jeu, je pense qu’on finira deuxièmes, soufflait Xeka à chaud sur l’antenne de beIN SPORTS. Il nous reste des matches compliqués à jouer mais avec cette équipe-là et ce public, on a tout pour y arriver !" Pour le DFCO, qui enregistre là un cinquième revers consécutif en championnat, la mission maintien en revanche se complique sérieusement.