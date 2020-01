Lille-PSG : les compositions officielles

C'est avec son système en 4-4-2 inchangé et ses "4 fantastiques" (Neymar, Mbappé, Icardi et Di Maria) alignées au coup d'envoi que le PSG se déplace à Lille pour prendre sa revanche, après le lourd revers concédé au printemps dernier (5-1).Verratti et Gueye sont alignés dans l'entrejeu devant une défense Thiago Silva-Kimpembe. Diallo débute côté gauche en l'absence de Bernat.

Paris SG : Navas - Meunier, Thiago Silva (c), Kimpembe, Diallo - Di Maria, Verratti, Gueye, Neymar - Icardi, Mbappé.

Dans les rangs lillois, Christophe Galtier mise encore sur le tandem Ikoné-Osimhen, qui a donné satisfaction à domicile ces dernières semaines. Renato Sanches et Araujo animeront les côtés.

Lille : Maignan - Celik, Fonte (c), Gabriel, Reinildo - Sanches, André, Soumaré, Araujo - Ikoné, Osimhen.