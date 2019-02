Lille : Pépé a ''le pedigree d’un grand joueur''

Luis Campos est dans son rôle, celui d’un directeur sportif du Losc qui a tout intérêt à encenser ses jeunes pépites afin de les vendre le plus cher possible à l’avenir. Après avoir comparé Rafael Leao à Kylian Mbappé, dès l’arrivée du jeune avant-centre chez les Dogues l’été dernier, le technicien portugais s’enflamme aujourd’hui pour Nicolas Pépé. L'ailier franco-ivoirien réalise évidemment une saison exceptionnelle avec le 2e de Ligue 1 (16 buts et 8 passes décisives en 23 matches).

"Quand j’étais au Real Madrid, même quand l’équipe jouait mal, je savais que Cristiano Ronaldo pouvait, à tout instant, dribbler, frapper, marquer et changer le cours du match, le faire gagner. À Monaco, avec Mbappé, pareil. Et maintenant, à Lille, avec Pépé, c’est la même sensation. La verticalité de son jeu, sa vitesse, ses changements de rythme, son extraordinaire pied gauche, son efficacité, et sa mentalité de compétiteur, me font dire qu’il possède le pedigree d’un grand joueur", lance ainsi Campos dans les colonnes de France Football.

Le bras droit de Gérard Lopez évoque également le prix de départ fixé à 80 millions d’euros, rappelant qu’il est "rare de trouver un joueur avec ce profil" et que c’est pour cette raison qu’il a évoqué ce montant. "Les grands clubs ont compris que Pépé a une place dans les effectifs des plus grandes équipes. Le jour où il y sera, il va tout tuer, tout exploser", assure-t-il. Le directeur sportif du Losc est prêt à négocier avec les grosses écuries du Vieux Continent, lui qui avait repoussé les approches du Bayern ou du Barça à l’époque pour un certain Kylian Mbappé...