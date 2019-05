Lille: Lopez a confiance en Turpin

A quelques heures du coup d'envoi du choc de la 35e journée de Ligue 1 entre Lyon et Lille, le président des Dogues Gérard Lopez a éteint toute polémique sur la nomination de Clément Turpin pour arbitrer cette rencontre. Le plus célèbre arbitre français, né à 7 kilomètres de Lyon, a souvent été raillé pour les résultats supposément favorables de l'OL lorsqu'il est au sifflet. Pas de quoi inquiéter Lopez, qui s'est expliqué à ce sujet dans les colonnes de L'Equipe et s'est même déclaré "halluciné" que la probité de Turpin soit mise en doute. "Il est international. En Europe, c'est un des meilleurs arbitres français. Il sort d'un match de Ligue des champions, est habitué aux matches à gros enjeux et cette rencontre sera hyper médiatisée, avec notamment l'aide du VAR. Il faut faire confiance à ce très bon arbitre", a prévenu l'homme d'affaires.