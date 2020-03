7 - Loïc Rémy est le joueur qui a inscrit le plus de buts contre Lyon en Ligue 1 au 21e siècle (7). Dompteur. #LOSCOL pic.twitter.com/vsktB71aJE

Il fut un temps où Loïc Remy enchaînait les saisons à dix buts.. Révélé à 21 ans en partant de l'OL pour Nice, il s'était ensuite terré en Premier League (Chelsea, Crystal Palace) puis en Liga (Las Palmas, Getafe). On ne savait pas spécialement qu'attendre de lui lorsque l'ancien international - sept buts avec les Bleus - signait au LOSC. La saison dernière, Nicolas Pépé et les deux Jonathan, Bamba et Ikoné, lui ont volé la vedette, ce qui ne l'avait pas empêché de marquer tout de même sept fois en Ligue 1. Dont quatre buts sur les cinq derniers matchs, ce qui présageait déjà d'une dynamique retrouvée.En ce début d'exercice, impossible d'exister en Ligue des Champions. Et c'est Victor Osimhen qui, à son tour, focalisait toutes les attentions. Et puis, au moment où on ne pensait presque plus à lui, tranquillement fondu dans le décor,dont celui de la victoire face à Lyon pour la dernière rencontre en date, au début du mois (1-0). Elu homme du match, il livrait alors la recette, simple (sur Canal+) : « Même si ça fait bizarre d'être parmi les anciens, je m'éclate. »A 33 ans, Loïc Remy a développé un duo très complémentaire avec Osimhen, quand celui-ci était un peu trop seul auparavant. « Je suis vraiment là pour aider les jeunes au maximum, tous les jours, tout en essayant d'être performant moi aussi. Je ne baisse jamais les bras, je suis très content d'en récolter les fruits. »Christophe Galtier abonde : « Il se sert beaucoup des courses d'Osimhen, il est souvent au bon endroit et nous apporte une certaine confiance. » Un cocktail qui refaisait de Lille l'équipe la plus en forme de Ligue 1 avant l'arrêt forcé. Loïc Remy pourrait disputer sa huitième Ligue des Champions la saison prochaine.