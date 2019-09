Lille: Ikoné sur le banc à Nice

Titulaire à tous les matches de Ligue 1 depuis le début de la saison (sept), Jonathan Ikoné a été ménagé samedi soir et l'international tricolore démarre sur le banc la rencontre opposant Nice à Lille dans le Sud de la France (8e journée, coup d'envoi prévu à 21 heures).

En son absence, et celles aussi de Loïc Rémy, Xeka et Renato Sanches (également remplaçants), le onze de Christophe Galtier voit Victor Oshimen, Luiz Araujo, Jonathan Bamba et Yusuf Yazici démarrer sur le front offensif, la paire Benjamin André-Boubakary Soumaré évoluant au milieu.

Du côté de l'OGC Nice, Patrick Vieira doit faire sans Adam Ounas, Adrien Tameze, Dante, Rémi Walter, Gautier Lloris, Ibrahim Cissé et autre Christophe Hérelle, tous blessés, et le champion du monde 1998 a décidé de présenter un 4-3-3 avec Kasper Dolberg, Youcef Atal et Alexis Claude-Maurice sur le front offensif.

A une grosse heure du coup d'envoi, le 11 de départ du Gym est tombé.



Issa Nissa !!!#OGCNLOSC pic.twitter.com/craHLzL6Xa — OGC Nice (@ogcnice) 28 septembre 2019