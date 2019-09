Lille-Galtier: "Je m'attendais à ce style de match"

Lille a réussi à venir à bout d'Angers vendredi en ouverture de la 5e journée (2-1), grâce à deux signés Osimhen et Araujo. "Je m’attendais à ce style de match face à une équipe qui réalise un très bon début de saison", a expliqué Christophe Galtier en conférence de presse.

L'entraîneur du Losc s'est félicité de ce résultat mais il a tout de même pointé du doigt le but encaissé à la 87e minute de jeu: "Mes joueurs avaient fait le plus dur en menant 2-0. A la 86e minute, le match doit être fini. Et non pas par un excès de confiance mais par un manque d’expérience, on s’est un peu oublié, on s’est endormi et on a été sanctionné."

Le Dogues peuvent néanmoins se tourner avec gourmandise vers leur premier match de Ligue des champions face à l'Ajax Amsterdam.