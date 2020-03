Ligue des Champions : Le message de Neymar avant PSG-Dortmund

Voir cette publication sur Instagram







































Neymar est attendu dans un match décisif

Neymar sera particulièrement attendu lors de la rencontre entre le PSG et le Borussia Dortmund, mercredi soir en huitième de finale retour de la Ligue des Champions au Parc des Princes. Buteur lors du match aller malgré la défaite de son équipe en Allemagne (2-1),Neymar a partagé une story Instagram avec le message suivant : « Prêt pour demain ». Si le PSG doute encore de la présence de Kylian Mbappé, qui ne s'est pas entraîné ce mardi matin en raison d'une angine, ou encore du cas de Thiago Silva, incertain, il est clair que Neymar jouera, lui qui avait manqué les deux rendez-vous décisifs au même stade de la compétition face au Real Madrid (retour) puis Manchester United (aller et retour) les saisons passées. A 28 ans, il est attendu au tournant dans un match décisif et il le sait mieux que n'importe qui : le match face au Borussia Dortmund représente la meilleure occasion de faire taire ses détracteurs.