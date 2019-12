Ligue des Champions : L'année du PSG ?

Cette année, le PSG peut-il le faire ? Si pour l'heure, il est impossible de savoir si le club français arrivera enfin à ses fins en Ligue des Champions en mai prochain, certains éléments peuvent donner de précieux indices pour 2020. Ainsi, cette année encore, et pour la troisième fois de suite, les Parisiens ont réussi à sortir en tête de leur groupe. Avec un bilan de cinq victoires pour un match nul et cinq longueurs d'avance sur le Real Madrid, les coéquipiers de Kylian Mbappé ont survolé les premiers mois de compétition.



De plus, avec 17 buts marqués et seulement deux encaissés, le PSG est actuellement la 3eme meilleure attaque, derrière le Bayern Munich et Tottenham, et la meilleure défense, devant Manchester City, la Juventus Turin, Naples et Barcelone, de la compétition. Pour autant, depuis quelques années, les Parisiens vont de désillusion en désillusion dans la plus prestigieuse compétition européenne une fois la phase de groupes passée. Dortmund, un premier obstacle à passer

La méfiance est donc de mise cette année encore, avant d'affronter le Borussia Dortmund en huitième de finale, en février et mars prochain. Une équipe que Thomas Tuchel, l'entraîneur du club, connait bien pour y avoir passé deux saisons, de 2015 à 2017. « Ça restera un match spécial pour moi. (...) C’est un stade et une ambiance extraordinaires. (...) Tout peut arriver en 8emes de finale. C’est un match très difficile, une équipe formidable. C’est toujours compliqué contre des équipes allemandes », a d'ores et déjà prévenu l'Allemand au moment du tirage.



Après l'élimination l'an dernier contre Manchester United, le PSG est prévenu et devra se méfier peut-être encore plus des équipes jugées plus faibles sur le papier. Surtout qu'à côté, la concurrence sera également au rendez-vous, avec quasiment aucun gros club éliminé d'entrée. Ainsi, Manchester City, qui a déjà plus ou moins perdu le titre en Premier League, Liverpool, le tenant du titre, ou encore le FC Barcelone et la Juventus Turin, de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, auront également l'ambition d'être à Istanbul, au Stade Olympique Atatürk, en mai prochain.