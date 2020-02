Ils en avaient besoin, et ils l'ont fait ! Après une première période laborieuse, Lille a remporté son match face à Strasbourg, grâce à des buts de Gabriel (65ème) et Victor Osimhen (80ème, sur penalty), après l'ouverture du score adverse d'Adrien Thomasson (12ème minute). Une victoire capitale puisque Strasbourg et Thierry Laurey étaient seulement à un point des Nordistes, au coup d'envoi. Le LOSC est désormais quatrième de Ligue 1 avec 34 points, avant le déplacement de Lyon à Nice demain (15h).

Un premier acte clairement strasbourgeois

Les Alsaciens le savaient : un succès les amènerait à la porte de l'Europe. Ils ont donc débuté leur rencontre tambour battant. C'est rapidement devenu concret ! Renato Sanches, servi sur une relance de Mike Maignan dans une position délicate, et armé de maladresse, a glissé et offert un ballon de but dangereux à Adrien Thomasson. L'ex-Nantais ne s'est pas prié pour ajuster le gardien lillois, hors de position (1-0, 12ème minute). Lille a tenté de rapidement réagir, mais Xeka trouvait, après une reprise sur corner de la tête, Lala sur la ligne (29ème), avant qu'Osimhen ne trouve la barre sur une demi-volée (30ème). Strasbourg est même passé tout près du 2-0, mais la reprise du gauche à bout portant de l'attaquant ghanéen Majeed Waris, fraîchement arrivé de Porto, était arrêtée par Maignan (35ème).

Lille, tout en solidarité et en détermination

Au retour des vestiaires, sérieusement tancés par Galtier et remobilisés par le capitaine Fonte, en cercle, au bord de la pelouse avant de revenir au jeu, les coéquipiers de Benjamin André sont remontés sur le terrain avec de bien meilleures intentions. Pour leur plus grand bien : sur un corner rapidement et malicieusement joué par Sanches, Ikoné a trouvé la tête de Gabriel, dont la tête décroisée n'a laissé aucune chance à Sels (1-1, 65ème). Le tonique international français, qui avait remplacé Xeka quelques minutes auparavant, mettra même le gardien belge à contribution quelques minutes plus tard sur un centre vicieux (76ème). Ce dynamisme portera ses fruits ! Alors qu'on se dirigeait vers un tranquille match nul, Luiz Araujo se verra accorder un penalty pour une frappe déviée de la main par Lionel Carole. Penalty converti par l'attaquant nigérian Victor Osimhen (1-2, 80ème minute) sur la gauche de Matz Sels, alors que le gardien alsacien était sur la trajectoire. Cela fait désormais 11 buts en 21 matchs pour l'attaquant venu de Charleroi en Belgique (Osimhen est à 4 longueurs du meilleur buteur Ben Yedder). Ce précieux succès permet donc aux coéquipiers de José Fonte de voir venir, en attendant la rencontre des Lyonnais demain (l'OL est 6ème, à 2 points). Malheureux et frustrés, Strasbourg et Thierry Laurey sont désormais neuvièmes de Ligue 1 avec 30 points, et peuvent être dépassés demain par Saint-Etienne, qui joue à Metz (17h) et Bordeaux, qui accueille Marseille (21h).