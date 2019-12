Ligue 1 : Thiago Mendes, le Dogue qui veut se transformer en lion

Tous les détails sur les arrivées de Thiago Mendes et de Youssouf Koné ! ⤵https://t.co/J5glczluNr

— Olympique Lyonnais (@OL) July 3, 2019

Si impressionnant l’an dernier, Thiago Mendes a du mal cette saison à retrouver sous ses nouvelles couleurs le niveau qu’il affichait à Lille. Un niveau qui avait fait de lui, un des meilleurs à son poste en Ligue 1 la saison dernière. Il faut dire, qu’à part son transfert à digérer dans un premier temps, le Brésilien a également dû apprendre à s’adapter à un nouveau poste à son arrivée entre Rhône et Saône. Très performant avec Xeka ou Soumaré dans un milieu à deux joueurs au LOSC, le numéro 12 lyonnais était aligné en août dernier dans un milieu à trois, aux côtés de Lucas Tousart et Houssem Aouar.







Malgré cette nouvelle situation, à l’image de sa nouvelle équipe, ses débuts sont très prometteurs avec deux belles victoires contre Monaco (0-3) et Angers (6-0) et trois passes décisives pour lui. Mais, comme Lyon, la bonne entame de saison n’a pas duré avec des résultats en dents de scie sous Sylvinho et des performances de moins en moins bonnes pour lui. Au point de ne pas être épargné par les critiques, et notamment celle de son président, puis de Garcia. Ce dernier lui reprochant notamment son niveau de Français trop juste à son goût.

Des retrouvailles et un déclic pour Thiago Mendes ?

0/10 - Depuis les débuts de Thiago Mendes 🇧🇷 en Ligue 1 en 2017/18, Lille n’a jamais remporté un match dans l’élite sans son milieu brésilien (0/10, 4 nuls, 6 défaites). Perte. pic.twitter.com/oReroYrljU

— OptaJean (@OptaJean) July 3, 2019

« Certains me déçoivent. Je ne vais pas les citer, ils se reconnaîtront. La saison dernière, ils étaient les meilleurs dans leurs clubs. Aujourd’hui, ils sont l’ombre d’eux-mêmes », lâchait alors Jean-Michel Aulas dans L’Equipe, à l’attention du Brésilien notamment, après un match nul contre Dijon (0-0) pour la première de Rudi Garcia sur le banc lyonnais. « Ce n’est pas que je n’étais pas en forme. Mais le manque de résultats m’a beaucoup affecté. (…) Je suis passé par un moment difficile, mais je pense qu’il faut aussi être un peu patient », expliqua-t-il par la suite dans un entretien au quotidien sportif français.







Conscient de la qualité de son joueur, le nouvel entraîneur de Lyon entend d’ailleurs bien l’aider à retrouver du mordant. « C’est un joueur de grande qualité. Après, je pense qu’il a des choses à améliorer. Finalement, ce n’est pas si facile que ça de s’intégrer dans un nouveau club. (…) S’il retrouve son niveau du LOSC, il fera le plus grand bien à l’OL », a par la suite rassuré Garcia, qui le voulait déjà à Marseille. De retour de blessure, Thiago Mendes espère désormais que ses retrouvailles avec Lille ce mardi (21h05) lance enfin son aventure lyonnaise.

Garcia: "J'espère récupérer Depay, Aouar et Mendes":