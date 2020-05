Ligue 1 : Strasbourg, l'été de tous les dangers

Même avec un championnat suspendu, Strasbourg, 10ème de Ligue 1, va devoir batailler dans les semaines qui viennent. Plusieurs joueurs alsaciens attirent les convoitises, et l'objectif sera de ne pas se faire dépouiller. A chaque ligne, des éléments ont la côte sur le marché des transferts. Et contrairement à la saison dernière, il n'y a pas de qualification européenne pour les convaincre de rester. Le projet strasbourgeois peut faciliter une tâche qui s'annonce difficile.

Mais en cas d'échec, les dirigeants alsaciens ont aussi prouvé qu'ils savent bien vendre les éléments à gros potentiel pour réinvestir sur des joueurs encore plus prometteurs. C'est grâce à cette politique que Youssouf Fofana et Ibrahima Sissoko se sont révélés dans l'entre-jeu. L'un est désormais titulaire quand l'autre est parti à Monaco contre 15 millions d'euros.

Strasbourg a déjà identifié le potentiel successeur de Simakan



Deux recrues annoncées durant l'hiver



Un chassé-croisé prévu en Alsace

15 millions d'euros, c'est d'ailleurs le minimum syndical que pourrait rapporter un transfert de Mohamed Simakan. Le jeune défenseur est très convoité. Le joueur de 20 ans a tapé dans l’œil des plus grands clubs européens.En cas de départ, son successeur aurait déjà été identifié d'après L'Equipe : le jeune Rennais Lilian Brassier. Son prêt à Valenciennes lui aurait permis de taper dans l’œil des recruteurs strasbourgeois.Si le dossier Simakan est le plus chaud, d'autres joueurs séduisent en France et à l'étranger. C'est notamment le cas de Jean-Ricner Bellegarde (Fiorentina), Ludovic Ajorque (Marseille et plusieurs écuries étrangères), Kevin Zohi (Lens) ou de Kenny Lala (Lille).Majeed Warris a déjà signé pour 2 millions d'euros. Acheté cet hiver mais laissé en prêt au Red Star, l'ailier Mehdi Chahiri est attendu par une Meinau qui espère le voir être aussi brillant qu'en National. Le défenseur Duplexe Tchamba, le milieu Moataz Zemzemi et l'attaquant Idriss Saadi vont aussi revenir de prêt. Mais avec quel rôle ?Alors que Abdallah Ndour, Jérémy Grimm et Benjamin Corgnet arrivent en fin de contrat, Arnaud Lusamba, Gaël Kakuta ou Saïd Arab seraient courtisés.. Mais Strasbourg a pris l'habitude de réussir ses paris estivaux. C'est une nécessité pour espérer briller au printemps.