Ligue 1 : Steve Mandanda, l'ultime virage

A Marseille, Jacques-Henri Eyraud aura du pain sur la planche cet été. Vendre ou conserver Florian Thauvin, rester dans les clous tant bien que mal du fair-play financier et... décider de l'avenir de Steve Mandanda sur la Canebière. L'historique portier de l'OM fête ses 35 ans aujourd'hui et il n'est pas encore assuré qu'il vive son prochain anniversaire avec le maillot olympien sur les épaules.

11 clean sheets en L1

Hormis un intermède brouillon d'une saison à Crystal Palace (2016-2017), Steve Mandanda, formé au Havre, est un cadre de Marseille depuis sa signature en provenance du HAC, voilà plus d'une décennie (2008). Cette saison, l'international français (32 sélections) est même revenu sur le devant de la scène au fur et à mesure que ses prestations brillantes hissaient l'OM en dauphin du PSG. Avec 11 clean sheets rendues , il est à l'heure actuel le deuxième gardien du championnat avec le plus de matchs sans avoir encaissé de but. Une performance plus que notable pour un portier que l'on disait à bout de souffle la saison dernière.

Les supporters derrière lui

Désormais, la balle est dans le camp de l'Olympique de Marseille. Prolonger ou pas son capitaine ? Telle est la question qui doit déjà occuper l'esprit de la direction olympienne, sur le point, avant l'arrêt de la Ligue 1, de retrouver la douce musique de la Ligue des Champions. En 28 journées, Steve Mandanda a su reconquérir au prix de nombreuses parades le coeur des supporters marseillais. Un avantage loin d'être anodin lorsqu'il faudra négocier son prochain contrat au Vélodrome.