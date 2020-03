Ligue 1 : Saint-Etienne n'a plus l'habitude

⚽️ AS Saint-Étienne : Puel fait-il vraiment le Printant ? pic.twitter.com/jaMvewak0U

Déjà, un premier bon point : l'ASSE, 17eme de Ligue 1, n'est donc pas relégable. Au moins, si les classements devaient être entérinés et déterminer les descentes, c'est déjà ça de pris pour les Verts. Pour le reste, on parle là d'un temps que les moins de dix ans ne peuvent pas connaître. Saint-Etienne qui se bat pour son maintien à dix journées de la fin, ce n'est plus arrivé depuis 2010, quand les Foréziens finissaient justement à la 17eme place du championnat. Ensuite, jamais les Stéphanois n'ont quitté le top 10 final, et même le top 5 dans 40% des cas.





Alors, c'est une vraie révolution au sein d'un club qui a normalement les moyens de ses ambitions. Saint-Etienne affiche en effet le sixième budget du championnat, ce qui aboutit donc au plus mauvais bilan de L1 (et de loin) si on compare ces enveloppes financières avec la réelle position sportive. Très habitué, par voie de conséquence, à la Ligue Europa ces dernières saisons - avec encore une participation, particulièrement ratée, lors de cet exercice -, le club est loin d'avoir la culture du maintien de Brest, Metz, Dijon ou Amiens.

7 matchs sans victoire, série en cours



Les joueurs de Claude Puel restent sur sept matchs sans victoire, et la spirale est d'autant plus difficile à concevoir et à accepter que le remplaçant de Ghislain Printant, qui avait commencé par une victoire de prestige face à l'OL en octobre, avait d'abord replacé ses troupes à la quatrième place (le 10 novembre, après la 13eme journée). Le profil du coach expérimenté semblait idéal pour un projet d'envergure, il est peut-être en train de se casser les dents sur les spécificités locales.

Après avoir écarté Ruffier, il exigerait du président Roland Romeyer moins d'envahissement, d'après L'Equipe. Sinon, il partira. Même dans cet arrêt forcé, qui aurait pourtant dû n'être que bénéfique, tout fout le camp chez les Verts. Qui ne sont même plus certains de pouvoir disputer leur finale de Coupe de France face au PSG.