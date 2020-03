Alors que la Serie A, la Liga ainsi que les championnats portugais et néerlandais sont suspendus pour les prochaines semaines, la LFP va bientôt statuer sur la Ligue 1 et la Ligue 2. Un conseil d'administration exceptionnel va se réunir vendredi à 10h pour prendre une décision concernant la poursuite ou non du championnat de France.