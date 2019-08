Ligue 1 : Rennes se cherche encore

Où va le Stade Rennais ? C’est sûrement une question qui trotte dans la tête de nombreux supporters rouge et noir, certainement perplexe devant le Mercato de leur équipe. Anonyme 10ème du dernier championnat, le SRFC a pourtant glané un trophée, le premier depuis 1971, en remportant la finale de la Coupe de France face au PSG et a aussi vécu un fol printemps européen en atteignant les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Un motif d’espoir avant d’attaquer un été studieux ? Pas vraiment puisqu’à l’heure de reprendre le chemin du championnat, la formation bretonne a peu de motifs de satisfaction à mettre en avant.

La phase de préparation, disputée sans ses internationaux africains, n’a pas été réjouissante pour Rennes, avec quatre matchs sans victoire dont deux défaites (Brest et Leipzig), et un dernier revers contre Paris lors du Trophée des Champions. Du côté des transferts, là non plus, pas de quoi être optimiste même si les Bretons ont limité la casse. L’effectif a perdu de plusieurs éléments importants : Benjamin André (LOSC), Mexer (Bordeaux), Tomas Koubek (Augsburg), Hatem Ben Arfa et Mehdi Zeffane ont tous quitté le navire et seuls Jérémy Morel, Flavien Tait et Edouard Mendy sont venus garnir les rangs rennais, quand M’Baye Niang a vu son option d’achat de 15 M€ levée par le SRFC. En attendant un hypothétique départ d’Ismaïla Sarr qui pourrait rapporter gros dans les caisses du club et peut-être la signature de Laurent Koscielny ou un retour de Joris Gnagnon, le Stade Rennais semble bloqué dans son Mercato.

A ce problème financier s’ajoute les dissensions entre l’entraîneur Julien Stephan et le président Olivier Létang. Les deux hommes ne s’accordent pas sur le recrutement et l’écurie bretonne prend du retard sur la concurrence. Sans renforts de poids, Rennes aura peut-être du mal à s'extirper du ventre mou et à reprendre un billet pour l’Europe, l’objectif affiché par la direction.

Arrivées : M'Baye Niang (Torino), Flavien Tait (Angers), Edouard Mendy (Reims), Jérémy Morel (libre), Romain Salin (libre)

Départs : Benjamin André (Lille), Mexer (Bordeaux), Tomas Koubek (Augsburg), Brandon (Osasuna), Ludovic Baal (Brest), Hatem Ben Arfa, Mehdi Zeffane, Romain Danzé, Nicolas Janvier, Edvinas Gertmonas, Abdoulaye Diallo

0 - comme le nombre de victoire en préparation pour les Rennais. Une source d’inquiétude avant le coup d’envoi de la saison ?

Du SCO Angers au Stade Rennais, Flavien Tait, transféré contre 10 M€, a franchi une nouvelle étape dans sa carrière. Valeur sûr des Noir et Blanc, le milieu offensif de 26 ans se sait attendu pour sa première saison du côté du Roazhon Park. Auteur de 5 buts et 7 passes décisives l’an dernier en Ligue 1 avec le SCO, le natif de Longjumeau a les qualités techniques pour offrir à son coach de nouvelles perspectives dans le couloir gauche breton.

Après trois saisons à Angers marquées par une progression constante de sa part, Tait possède une belle carte à jouer à Rennes. Le départ de Ben Arfa va libérer une place dans le milieu de terrain du Stade Rennais et si la concurrence sera rude avec James Léa-Siliki ou Romain Del Castillo, le numéro 20 part avec une longueur d’avance dans l’esprit de son entraîneur.

16 ans, 4 mois et 27 jours. C’est l’âge auquel la saison dernière, Eduardo Camavinga a fait ses débuts avec Rennes en championnat, en jouant deux petites minutes sur la pelouse d’Angers. Assez pour devenir le plus jeune joueur de l’histoire du Stade Rennais. Vous avez dit précoce ? Le (très) jeune milieu de terrain a même eu droit à quatre titularisations pour boucler le championnat avec 7 apparitions au compteur. Idéal avant de fêter son anniversaire cet été.

L’Angolais est promis à une belle carrière et à Rennes, chacun s’accorde à dire que le jeune homme a la tête sur les épaules. Doit-on voir déjà en lui un titulaire à part entière ? Peut-être bien même si le staff devra préserver son physique de l’enchaînement des matchs. Quoi qu’il en soit, son entraîneur Julien Stéphan est conquis par le talent du garçon. « Camavinga est un jeune joueur qui a un très, très gros potentiel, qu’on va continuer à développer, qui va grandir au club et j’espère pour lui qu'il va, dans les mois à venir, s’installer durablement dans l’équipe. »

« Il ne faut pas vivre avec le passé. » Hors de question pour Julien Stéphan de se reposer sur l’exercice précédent. Malgré un titre en Coupe de France et une belle épopée en C3, Rennes veut avancer. Cela passera par beaucoup plus de régularité en Ligue 1.