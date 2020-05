Ligue 1 : Rennes, le plus dur commence ?

#AllôbeIN

@XavierDomergue prend des nouvelles de Flavien Tait :

Le confinement avec sa femme enceinte

La belle saison du Stade Rennais

Sa saison au niveau personnel

Sa solution pour terminer la saison

Et un message pour les Françaishttps://t.co/Pn5PAPferz

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 3, 2020

A tout jamais, ça restera aussi étrange qu'historique : le Stade Rennais, officiellement troisième de Ligue 1, jouera donc la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire. Enfin, pas tout à fait, si on écoute le nouveau président Nicolas Holveck (sur le site du club) : « On n'y est pas encore. On a une chance de pouvoir y aller, mais il va falloir travailler très dur pour espérer rejoindre la phase de groupes, si on doit le faire sur le terrain. » En effet, la route s'annonce semée d'embûches avec deux tours qualificatifs à franchir.





Sauf, comme le rappelle encore l'ancien directeur général adjoint de l'AS Monaco, « si la Ligue Europa va à son terme et que le vainqueur est déjà qualifié pour la Ligue des Champions via son championnat », ce qui enverrait alors de facto Rennes en C1, de la même manière que Lyon ces deux dernières saisons (après les succès de l'Atlético et Chelsea).

Un budget Ligue Europa et non Ligue des Champions la saison prochaine

La probabilité d'un parcours du combattant restant naturellement plus élevée, aucun risque ne sera pris : « On partira avec un budget Ligue Europa. A nous d’aller chercher le bonus sur le terrain, mais ça veut dire qu’on ne pourra pas constituer non plus avec un budget Ligue des Champions, car c’est très incertain. »



La seule assurance concerne la prolongation automatique de Steven Nzonzi. Mais Eduardo Camavinga, qui sera donc dans le doute jusqu'à la fin du mois d'août, pourrait avoir envie de rester - comme tous les autres. Depuis l'instauration des deux tours de barrage pour le troisième de Ligue 1, c'est-à-dire depuis 2013, le taux de réussite est de 1/5, mais quelle réussite : Monaco en 2016-2017, l'année du titre de champion de l'ASM et de sa demi-finale en C1.

Sinon, pour Lyon en 2013, Lille en 2014, Monaco en 2015 et Nice en 2017, à chaque fois l'écueil du deuxième tour (le quatrième, en réalité) aura été fatal. C'est sans doute cette dernière expérience et le profil de l'OGCN, en progression régulière, qui colle le plus à celui du Stade Rennais : les Azuréens avaient éliminé l'Ajax avant de buter sur Naples.