Ligue 1 : Rennes assure à Toulouse et conforte sa place sur le podium

Rennes a enchaîné. Les Bretons se déplaçaient à Toulouse avec comme ambition de garder leur troisième place. Les Rennais ont ouvert le score par Benjamin Bourigeaud (0-1, 3eme) et ont doublé la mise par Faitout Maouassa (0-2, 83eme). Avec ce succès, les Rennais protègent leur place sur le podium avec 47 points alors que les Toulousains stagnent à la dernière place avec 13 points. Un Rennes à deux visages

Les hommes de Julien Stephan souhaitent confirmer leur succès précieux contre Nîmes (2-1) la semaine dernière. Ils ont réussi leur mission en s'imposant à Toulouse grâce à des réalisations de Benjamin Bourigeaud (0-1, 3eme) en première période et de Faitout Maouassa (0-2, 83eme) en seconde période. Entre-temps, les Rennais ont maîtrisé le premier acte mais ont subi au retour des vestiaires. Leur gardien Edouard Mendy a préservé l'avance rennaise avec deux parades décisives sur des têtes de Bafodé Diakité (0-1, 45eme) et d'Ibrahim Sangaré (0-1, 67eme). Mauro Goicoechea a sabordé Toulouse

Les Toulousains ambitionnaient de faire chuter le troisième de Ligue 1 pour retarder leur retour en Ligue 2. Leur entame de match était catastrophique avec l'ouverture du score de Benjamin Bourigeaud (0-1, 3eme). Juste avant la pause, le TFC manquait la balle d'égalisation sur une tête de Bafodé Diakité (0-1,45eme). En seconde période, une autre tête d'Ibrahim Sangaré repoussé par Edouard Mendy (0-1, 67eme) empêchait les Toulousains de revenir. Puis sur un centre de Faitout Maouassa, le gardien de Toulouse commettait une faute de main qui condamnait l'issue de la rencontre (0-2, 83eme) et celle de son équipe qui n'a plus gagné depuis 17 matchs.