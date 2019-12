Ligue 1 : Réaliste, Lille surprend Lyon

Le debrief

11 - Victor Osimhen 🇳🇬 en Ligue 1 2019/20 :

8 buts - meilleur buteur de Lille



3 passes décisives - 2e meilleur Lillois



Impliqué dans 11 buts, seul Islam Slimani (13) fait mieux



Impressionnant ✨.#OLLOSC pic.twitter.com/byouY2TWlv



— OptaJean (@OptaJean) December 3, 2019

L’instant T :

À la 10eme minute du match, l'Olympique Lyonnais était à deux doigts de se retrouver dos au mur. Sur un superbe centre de Renato Sanches venu de la droite, Victor Osimhen s'est élevé plus haut que tout le monde dans la surface et a placé une superbe tête décroisée. Le ballon aurait fini au fond sans Anthony Lopes. Ce dernier s'est déployé pour aller chercher le cuir d'une brillante claquette. Un sauvetage remarquable pour préserver la parité dans ce match. Le dernier rempart portugais confirme qu'il est bien de retour au meilleur de sa forme. Malheureusement pour lui, ses coéquipiers n'ont pas eu le même rendement.

Le but

Les tops et les flops

Jonathan Ikoné (6)

Thiago Mendes (6)

Martin Terrier (4)

La feuille de match

LYON-LILLE : 0-1

Lyon

Lille

Équipe la moins performante de la L1 à l'extérieur depuis l'entame de la saison, le LOSC de Christophe Galtier a réussi le pari d'aller surprendre Lyon sur ses terres.C'est Jonathan Ikoné qui a délivré les siens au cœur du second acte. En gagnant, Lille revient à la hauteur de son adversaire du jour au classement. Pour les Rhodaniens, il s'agit d'un coup d'arrêt, eux qui n'avaient pas encore perdu à domicile depuis l'arrivée de Rudi Garcia.La première période de ce match a été très pauvre en temps forts. Certes, Memphis Depay a sollicité d'entrée Mike Maignan (2eme), et Victor Osimhen lui a réppondu (11eme) avec une tête miraculeusement sortie par Anthony Lopes.Youssouf Koné en a d'ailleurs fait les frais en sortant sur blessure dès la 25eme minute. Bien qu'évoluant à domicile, l'OL a été la moins incisive des deux équipes, même si le revenant Depay a eu une autre tentative à la 35eme. Le LOSC a montré un peu plus de velléités, mais sans se montrer plus dangereux. Osimhen n'a pas eu la réussite des derniers matchs, avec deux autres semi-tentatives non converties (16eme et 31eme).La deuxième mi-temps est repartie sur les mêmes bases que la première avec deux équipes réticentes à trop se livrer. Les occasions nettes qui se sont fait attendre, et il a fallu attendre une erreur technique d'un défenseur pour que le match bascule d'un côté.Ces derniers ont eu beau ensuite pousser dans l'espoir d'égaliser, sans succès. Le rentrant Houssem Aouar a apporté de la percussion, mais il a loupé la meilleure occasion de 1-1 (71e). A 20 minutes de la fin, Moussa Dembélé a aussi été incorporé par Garcia. Sans résultat également. Les efforts des locaux sont restés trop désorganisés pour espérer recoller à la marque.But d'Ikoné ! Une mauvaise relance plein axe de Marcelo est profitable à Benjamin André, qui sert directement Osimhen à l'entrée de la surface. Le Nigérian parvient à dévier instantanément pour son compère d'attaque, Jonathan Ikoné. Ce dernier résiste au retour de Rafael et met une frappe du bout du pied hors de portée de Lopes.On ne l'a pas trop vu dans cette partie, mais Jonathan Ikoné a su faire la différence sur l'un des rares ballons exploitables qu'il a reçus. Opportuniste, il a réalisé le geste qu'il fallait pour surprendre Lopes et mettre les siens sur la voie du succès. Bien qu'émoussé, l'international français a donné raison à Galtier de l'avoir titularisé au détriment de Loïc Rémy.Face à son ancienne équipe du LOSC, Thiago Mendes a plutôt tiré son épingle du jeu. Dans l'entrejeu, il s'est montré très actif. Même s'il a surtout cherché à jouer simple, il n'a perdu que très peu de ballons. On l'a aussi vu tenter de faire la différence et apporter le surnombre dans l'axe face à un bloc nordiste très bas. En somme, une prestation encourageante.Titulaire pour la troisième fois consécutive, Martin Terrier s'est montré très discret durant cette partie. Positionné sur le côté gauche, il a eu du mal à peser offensivement. Peu inspiré, il a aussi manqué quelques ballons (58eme et 62eme) qui auraient pu être intéressants pour son équipe. Son manque de confiance actuel est criant. Le compteur de buts, bloqué à zéro depuis l'entame de la saison, pourrait l'expliquer.Temps clair avec quelques nuages – Pelouse excellente: M.Buquet (5): Ikoné (68eme) pour le LOSC.: Rafael (79eme) pour l'OL ; Celik (59eme) et Renato Sanches (78eme) pour le LOSC.: AucuneLopes (cap) () – Rafael (), Denayer (), Marcelo (), Koné (x) puis Tété (25eme,) - Mendes (), Tousart () - Terrier (), Reine-Adélaïde (), Cornet () puis Dembélé (69eme) - Depay (cap) () puis Aouar (65eme): Raccioppi (g), J. Andersen, Caqueret, B. Traoré: Rudi GarciaMaignan () – Celik (), Fonté (cap) (), Gabriel (), Bradaric () - Soumaré () puis Xeka (66eme), André () - Renato Sanches (), Ikoné () puis Yazici (76eme), Bamba () - Osimhen ().: L.Jardim (g), Luiz Araujo, Djalo, Pied, Rémy.: Christophe Galtier