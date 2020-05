L'heure est aux bilans. Après avoir tiré le rideau sur cette saison 2019-20, la LFP a décerné au Paris Saint-Germain son titre de champion de France de Ligue 1. Mais le club de la Capitale peut également se targuer de rafler plusieurs distinctions individuelles : le trophée honorifique de meilleur buteur pour Kylian Mbappé (18 buts) et celui de meilleur passeur pour Angel Di Maria (14 passes décisives). Et Neymar Jr dans tout cela ? Le Brésilien termine lui aussi à la première marche d'un classement puisqu'il a été le meilleur dribbleur de cette saison en Ligue 1.

Neymar, Ikoné et Chouiar sur le podium



Avec 90 dribbles réussis, Neymar devance l'international français de Lille Jonathan Ikoné (73 dribbles réussis) et le jeune milieu offensif de Dijon Mounir Chouiar (70 dribbles réussis) selon les statistiques d'Opta. Le Lyonnais Houssem Aouar et le Parisien Angel Di Maria (67 dribbles réussis) complètent ce top 5 des joueurs les plus déstabilisants de l'élite en un-contre-un.