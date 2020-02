Ligue 1 : Quels enjeux à 15 journées de la fin ?

Derrière Paris, la lutte s’annonce palpitante

0 - Marseille est la seule équipe des 5 grands championnats à n’avoir toujours pas encaissé le moindre but en 2020. Carapace. #ASSEOM pic.twitter.com/JDntbxnPsm

— OptaJean (@OptaJean) February 5, 2020

Une lutte à trois pour le maintien ?

A l’entame du dernier tiers de la saison, tous les voyants sont au vert pour le Paris Saint-Germain. Suite à leur victoire à Nantes (1-2) mardi, les joueurs de Thomas Tuchel restent largement en tête avec 58 points au compteur et se rapprochent encore un peu plus d’un 9eme titre en Ligue 1.En revanche, derrière, la bataille bat son plein. Et à ce jeu-là, l’OM est un solide dauphin. Vainqueurs à Saint-Etienne , les coéquipiers de Dimitri Payet sont invaincus en Ligue 1 depuis le 27 octobre, et une défaite à Paris (4-0). Avec six points d’avance sur Rennes (3eme) et neuf sur Lille (4eme), les Phocéens devront tout de même encore se méfier de certains déplacements périlleux, comme chez les Dogues ou à Lyon notamment. Mais, pour l’heure,Le succès de l’équipe de Christophe Galtier sur celle de Julien Stéphan mardi (1-0) a considérablement rebattu les cartes avec plus que trois longueurs d’écart entre les deux équipes. Contraints au nul, les Héraultais et Rhônalpins sont à respectivement six et sept points des Bretons, Monaco étant pour sa part à huit unités. Avec 33 points, Reims, Nice et Strasbourg tenteront, eux, plutôt d’accrocher l’Europe.



Enfin, en bas de tableau, si Nantes, Bordeaux et Angers semblent pour l’heure à l’abri d’une mauvaise surprise, sept équipes sont concernées dans la lutte pour le maintien. Avec respectivement huit et sept longueurs d’avance sur le 18eme, Brest et Saint-Etienne se dirigent vers une fin de saison plutôt tranquille. De son côté, Metz devra confirmer sa bonne forme du moment (11 points sur les cinq derniers matchs) pour s’éviter des frayeurs. Actuellement dernier avec 13 points, Toulouse va pour sa part devoir réaliser une fin de saison canon pour éviter la Ligue 2. Du coup, c'est une lutte à distance entre Dijon (24 points), Nîmes (21) et Amiens (20) qui se dessine pour les prochaines semaines.

Claude Puel : "On regarde vers le bas"