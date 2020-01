Ligue 1 : Quelles options pour Lyon sur le mercato ?

Après un début de saison en Ligue 1 compliqué, Lyon se doit de rectifier le tir. Pour cela, le mercato d’hiver arrive à point nommé. En effet, avec les blessures plus ou moins longues de Léo Dubois, Youssouf Koné, Jeff Reine-Adélaïde et Memphis Depay, le club rhodanien devrait être le grand acteur du mois de janvier en France. Pour autant, Rudi Garcia a déjà clairement sous-entendu que les Gones ne feront pas n’importe quoi cet hiver, malgré au moins un renfort par ligne attendu.



« Moi, j’ai un groupe et je vais reprendre avec ce groupe-là. Et puis, le 1er février, j’aurais peut-être toujours ce groupe-là. Ce qui est certain, c’est qu’il faut des joueurs qui amènent une plus-value. (…) Florian Maurice (en charge de la cellule de recrutement, ndlr) travaille très bien avec Juninho (le directeur sportif, ndlr), donc on verra s’il est possible d’avoir des joueurs qui nous apportent un plus. Sinon, ça ne servira à rien », confiait d’ailleurs l’entraîneur lyonnais, avant la trêve.

Différents scénarios selon les moyens

Reste à savoir comment Jean-Michel Aulas entend relancer la machine et avec quels moyens. Si Lyon dispose de liquidités, grâce notamment à sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le mercato d’hiver est rarement bon marché, les clubs n’étant logiquement pas enclin à se séparer de leurs meilleurs éléments. D'après les rumeurs, le club semble s’être renseigné sur Thomas Lemar et Gedson Fernandes, mais les sommes demandées sur les options d’achat ont certainement dû refroidir les dirigeants lyonnais.



Pour cet hiver, Lyon compte apparemment viser des joueurs avec un certain statut, comme Lucas Digne, Steven Nzonzi ou encore Olivier Giroud, la possibilité de vendre pour ré-investir est donc une option à considérer. Alors que le Hertha Berlin serait prêt à faire des folies pour Lucas Tousart et que des cadors de Premier League n’attendent qu’un signe pour se jeter sur Moussa Dembélé, ces départs pourraient permettre à l’équipe de Garcia d’autofinancer ce mercato hivernal. Une chose est sûre, le mois de janvier sera sans doute palpitant jusqu’au bout entre Rhône et Saône.