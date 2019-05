Ligue 1 : Quelle fin de saison pour l'OM ?

Le mois de janvier avait été compliqué, l'embellie de février avait pu paraître prometteuse, et puis l'Olympique de Marseille est retombé dans ses travers au cours des deux derniers mois. A l'image d'une saison particulièrement décevante, les prestations des Ciel et Blanc ont été marquées du sceau de l'irrégularité, en témoigne ce ratio de 16 victoires pour 12 défaites qui devrait, sauf improbable revirement de situation, les priver de coupe d'Europe en 2019-2020. Le nul (1-1) concédé à Strasbourg vendredi dernier a en quelque sorte mis fin aux derniers espoirs olympiens.

Marseille arbitre de la course à l'Europe ?

Néanmoins, il faut rester concentré et appliqué sur cette fin d'exercice, ne serait-ce que pour redonner un peu d'éclat à ces couleurs, et faire honneur aux supporters. Surtout, la concurrence compte sur Dimitri Payet et les siens pour ne pas lâcher, car ils auront un rôle d'arbitre à tenir, notamment dans la course au podium. Les Stéphanois espèrent ainsi voir l'OM croquer enfin les Lyonnais, dimanche prochain au Vélodrome, avant d'aller à Toulouse et d'accueillir Montpellier, un autre prétendant à une place en Ligue Europa sur un concours de circonstances. Mais l'équipe dirigée par Rudi Garcia a-t-elle encore les ressources mentales pour s'arracher et jouer les trouble-fêtes ? Pas si sûr...

"Avec un match par semaine la saison prochaine, il ne régnera plus le même engouement. "

"Des joueurs sont un peu dégoûtés. L'Europe anime le club et la ville. Avec un match par semaine la saison prochaine, il ne régnera plus le même engouement. Ça les fait ch... de ne pas jouer une compétition européenne et de ne pas finir dans les objectifs fixés par le club", explique un proche du club dans les colonnes de La Provence ce mardi. Cette situation désespérée est pourtant le fruit de leurs prestations, mais un ressort semble désormais cassé sur le Vieux-Port. Or, si les Marseillais ne parviennent pas à se montrer sous leur meilleur jour dès dimanche, contre des Gones surmotivés pour conserver leur place sur le podium, ça pourrait faire mal. Et une défaite de plus face au rival rhodanien creuserait un peu plus le fossé qui sépare désormais les supporters de la direction, et à un degré moindre de l'effectif.

Garcia : "Je fais de mon mieux mais ça peut ne pas suffire"