Ligue 1 : Quel destin pour les relégables à la trêve hivernale ?

⚽️ #DL1

🏁 Course au maintien : la situation à mi-saison pic.twitter.com/pAOtOOGiWC

— beIN Ligue 1 Confo (@beINLigue1Confo) December 22, 2019

La performance de 2011-12 en ligne de mire



9 - Pires séries de défaites sur une même saison dans l'histoire de la Ligue 1

12 ▶️ CA Paris en 1933/34

11 ▶️ Strasbourg en 2007/08

11 ▶️ Grenoble en 2009/10

11 ▶️ Brest en 2012/13

9 ▶️ Toulouse en 2019/20



Dominos ? 🍕 pic.twitter.com/Ou1L3vhXbA



— OptaJean (@OptaJean) December 21, 2019

Dans le rouge cette saison pour les fêtes de fin d’année, Amiens, Nîmes et Toulouse vont tenter de se rassurer avec une pensée positive, à savoir « les chiffres ne mentent pas. » En effet, dans la lutte pour le maintien, les trois équipes, actuellement relégables après 19 journées, peuvent se consoler (un peu) avec les chiffres. Car, depuis le passage à une Ligue 1 à 20 clubs, être dans les trois derniers à l’issue de la phase aller ne signifie pas pour autant être relégué en Ligue 2 quelques mois plus tard.Pour autant, une forte tendance semble se préciser après déjà 17 saisons achevées depuis l’incorporation de deux clubs supplémentaires en 2002-03. Pour se rassurer, seulement deux fois, en 2005-06 et en 2013-14, les trois équipes relégables à Noël n’ont pu, pour au moins une d’entre elles, sauver leur peau dans l’élite du football français et éviter de retrouver l’étage inférieur. Ces années-là, Ajaccio (x2), Metz, Sochaux, Strasbourg et Valenciennes formaient dès décembre le trio relégué.Pour le reste, 15 fois sur 17 donc, une équipe a au moins réussi à s’en sortir. Pour aller encore plus loin, huit fois une des formations a évité la relégation et six fois deux des trois dans le rouge à la trêve hivernale ont su valider leur ticket pour une saison de plus en Ligue 1. Ce qui veut également dire qu’une fois, en 2011-12, Ajaccio, Nancy et Sochaux ont su complètement rectifier le tir lors de la phase retour et ont ainsi pu tous les trois rester dans l’élite française. Une performance rare que les trois relégables de cette saison peuvent donc rêver d’égaler.Une nouvelle donne a également bouleversé les choses, c’est l’apparition du barrage L1-L2 depuis 2016-17. Une innovation qui a offert une solution de plus dans la course au maintien, avec deux fois sur trois une victoire du club tentant de sauver sa peau. Ainsi, Toulouse et Dijon ont assuré, quand Lorient s’est fait surprendre. Pour les actuels relégables, il va donc falloir garder espoir pendant les fêtes et revenir avec un tout autre visage en 2020.