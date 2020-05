Ligue 1 : Quel avenir pour le Toulouse FC ?

Un recours envisagé



Létang en soutien ?

Après avoir flirté avec la relégation ces cinq dernières saisons, se sauvant miraculeusement en 2016 avant de se maintenir à l’issue des barrages deux ans plus tard, le couperet a fini par tomber pour le TFC. Bon dernier de Ligue 1 et quasiment condamné, avec seulement 13 points en 28 matchs et 14 longueurs de retard sur le 18du classement, le club toulousain a officiellement été relégué en Ligue 2, aux côtés d’Amiens, suite à l’arrêt de la saison en raison de la crise sanitaire.Avant l’officialisation de cette décision, Olivier Sadran, qui possède le TFC depuis 2001, avait fait parvenir un courrier à la LFP FFF et la LFP, dévoilé par le site LesViolets.com, où il expliquait qu’une "décision unilatérale de rétrogradation constituerait une sanction non prévue par les règlements applicables", et "une entorse inacceptable aux principes de l’équité et de l’éthique sportive dont la LFP et le FFF sont les garantes". Allant même jusqu’à évoquer "un excès de pouvoir", et sa volonté de "contester devant les juridictions compétentes" une telle décision. Ce que Jean-Michel Aulas s'est décidé à faire

Egalement présent lors des négociations des droits télé, il n’apparaît donc pas comme quelqu’un disposé à lâcher la main, alors qu’on lui prêtait l’intention de revendre son club. L’intérêt d’un groupe d’investisseurs sino-américains, notamment mené par le Chinois Chien Lee, a ainsi été évoqué, même si les anciens propriétaires de l’OGC Nice seraient également attentifs à une vente de Caen, rapporte L’Equipe.

Mais un autre candidat serait sur les rangs. D’après La Depêche du Midi, Olivier Létang voudrait ainsi reprendre le club toulousain. Mais toujours selon le quotidien local, l’ancien directeur sportif du PSG et président de Rennes pourrait seulement racheter une partie des actions de Sadran, ce qui permettrait à ce dernier de prendre du recul.