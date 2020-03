Marseille de retour en Ligue des Champions

Lyon et Monaco, privés d'Europe ?

Depuis vendredi, la Ligue 1 est officiellement à l'arrêt « jusqu'à nouvel ordre. » Si les différents acteurs imaginent et espèrent bien aller au bout des 38 journées initialement prévues, la réalité sera peut-être bien différente avec plusieurs solutions envisagées (classement gelé ? saison blanche ?). Après, un premier bilan sur le bas de tableau samedi, place aux premières places. Pour l'heure, après 28 matchs disputés, le Paris Saint-Germain conserverait tranquillement son titre de champion de France, son 9eme et le 3eme de suite. Avec 68 points, soit 12 longueurs de plus que son dauphin et un match en moins, la meilleure attaque (75 buts) et la seconde défense (24), les coéquipiers de Kylian Mbappé et Neymar ont globalement survolé le championnat, malgré une entame moyenne.Derrière, solide une grande partie de la saison, même si le club a plus de difficultés en 2020, l'Olympique de Marseille avec 56 points est second et serait alors directement qualifié pour la Ligue des Champions. Un objectif enfin atteint par l'équipe d'André Villas-Boas qui pourrait relancer le projet de Frank McCourt mis à place ces derniers temps. Grâce à un point d'avance sur Lille, Rennes accompagnerait le PSG et l'OM dans la prestigieuse coupe d'Europe en étant sur le podium mais pourrait cette saison passer par la phase préliminaire, suivant comment se termine la Ligue Europa. D'un rien devancé, les joueurs de Christophe Galtier devraient, eux, se contenter de cette dernière l'an prochain. Respectivement 5eme et 6eme, Reims et Nice suivent un peu plus loin.



Si les places européennes seraient donc acquises aux premiers, Lyon et Monaco rateraient donc le coche cette saison. Actuellement 7eme à neuf longueurs de Lille, les Rhodaniens sont loin du compte. Malgré les agissements du président Jean-Michel Aulas, qui milite pour une saison blanche et donc une qualification de son club en Ligue des Champions, la finale de Coupe de la Ligue contre le PSG pourrait bien être leur dernière chance de se qualifier pour la Ligue Europa.

En revanche, pour l'ASM (9eme), ce serait une nouvelle saison ratée dans la Principauté. Loin de l'Europe et de l'inquiétude liée au maintien, Montpellier (8eme) et Angers (10eme) peuvent déjà se projeter sur la saison prochaine.

