D'un point de vue purement comptable, les retrouvailles entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille, prévues dimanche soir dans la cité phocéenne en clôture de la 13e journée de Ligue 1, seront forcément importantes. Les Ciel et Blanc comptent trois longueurs d'avance sur leurs rivaux rhodaniens au classement, et pourraient donc, en cas de succès, creuser un peu l'écart, se rapprocher du podium ou s'y installer, tout en brisant la série de trois victoires de rang toutes compétitions confondues d'Anthony Lopes et consorts. Et le retour de Rudi Garcia à Marseille, à la tête du rival, ajoute encore un peu de piment à cette confrontation déjà très attendue.

"Nos rapports se sont détériorés" Dimitri Payet

Or, ce vendredi, devant la presse, Dimitri Payet ne s'est pas gêné pour s'en prendre directement à celui qui l'a dirigé, d'abord à Lille, puis du côté du Vieux-Port. "Avec Garcia, ça a été mitigé. Il y a l'année où on va en finale de Ligue Europa, puis une année compliquée. Nos rapports se sont détériorés", n'a pas caché le Réunionnais. Et visiblement, il ne regrette pas du tout le départ de celui qui fut pourtant l'un de ses mentors. "Aujourd'hui, on a un coach (André Villas-Boas, ndlr) qui parle avec son coeur, qui ne fait pas de langue de bois, c'est la différence que l'on a avec l'ancien entraîneur", ajoute-t-il. Vraisemblablement, le milieu de terrain offensif ne veut plus entendre parler d'une éventuelle collaboration avec Rudi Garcia un jour.

Au point de placer le technicien en situation délicate dans son nouveau club. L'ex-coach de l'AS Rome, qui a reçu un accueil glacial des fans de l'OL depuis sa prise de fonction début octobre, ne va pas voir sa cote de popularité remonter du côté du Groupama Stadium lorsque les déclarations de Dimitri Payet seront connues de tous... "C'est sûr, ça fait bizarre de le voir en face, surtout quand on a eu son discours sur les joueurs, les supporters et les dirigeants de Lyon il y a quelques mois, avance-t-il. Je n’aimerais pas qu'il parle de nous comme il l'a fait l'an passé avant d'affronter Lyon". Le cadeau empoisonné à destination de Rudi Garcia est livré, et laisse le principal intéressé s'en débrouiller. "Il y a eu des moments chauds, une communication qui ne passait plus. Des prises de tête. On ne s'est pas séparés en bons termes", ajoute encore Payet, au cas où certains n'auraient pas encore compris que le vestiaire marseillais ne supportait plus les méthodes du protégé de Jacques-Henri Eyraud.

