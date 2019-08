Ligue 1 : Paris sans concurrence

Seul sur sa planète, le PSG lancera sa campagne nationale dimanche lors de la réception de Nîmes. Avec déjà un neuvième titre de champion dans le viseur, c’est certain. Comme l’an passé, le club parisien ne s’attend pas à avoir trop de concurrence au moment de débuter les hostilités. Entre un LOSC fortement déplumé cet été et un OL en mode reconstruction, Paris n’a sur le papier pas de quoi sans faire, avec ou sans Neymar dans ses rangs. Le statut de la star brésilienne est toujours incertain, et hormis peut-être la direction du club, personne ne sait si le numéro 10 restera dans la ville lumière cette saison. Est-un un problème à l’heure de la reprise ? Pas tellement vu la marge du PSG sur les 19 autres écuries du championnat.

Avec Kylian Mbappé en tête d’affiche (voir plus bas), le Paris Saint-Germain s’avance sur de sa force. Leonardo, de retour au club cet été, a remis de l’ordre dans l’institution parisienne et a pris la suite d’Antero Henrique pour mener un Mercato très sérieux. Ainsi, l’effectif bleu et rouge a été fortement remanié et c’est avec une profondeur de banc impressionnante, à laquelle le PSG n’était plus habitué, que la formation parisienne s’apprête à régner une année de plus sur l’hexagone. En attendant d’essayer de valider cela sur la scène européenne…

Ainsi, ce sont quatre titulaires en puissance qui ont débarqué dans la capitale ces dernières semaines : Abdou Diallo, Idrissa Gueye, Pablo Sarabia et Ander Herrera renforcent un groupe délesté entre autres des départs de Moussa Diaby, Dani Alves, Adrien Rabiot, Christopher Nkunku ou Gianluigi Buffon. Avec aussi la vente de Kevin Trapp, le PSG va devoir se mettre à la recherche d’un nouveau gardien, dont l’identité reste pour le moment inconnue. Hormis Gianluigi Donnarumma (AC Milanà, aucun nom n’a filtré et il sera intéressant de voir si le nouvel arrivant débarque dans la peau d’un numéro 1 ou pour être un remplacent d’Alphonse Areola.

Arrivées : Abdou Diallo (Borussia Dortmund), Idrissa Gueye (Everton), Pablo Sarabia (Séville FC), Ander Herrera (MU), Marcin Bulka (Chelsea), Mitchell Bakker (Ajax)

Départs : Adrien Rabiot (Juventus), Moussa Diaby (Bayer Leverkusen), Christopher Nkunku (RB Leipzig), Kevin Trapp (Eintracht Francfort), Grzegorz Krychowiak (Lokomotiv Moscou), Timothy Weah (Lille), Gianluigi Buffon (Juventus), Dani Alves (São Paulo FC)

16 - Comme l’écart final de points la saison dernière entre le PSG et son premier poursuivant, le LOSC.

La tournée asiatique a confirmé ce que tout le monde pensait déjà : Kylian Mbappé est désormais une superstar du football mondial. Fer de lance de l’attaque parisienne en présaison en l’absence de Neymar, le prodige tricolore a déjà montré de très belles dispositions lors des différents matchs amicaux du PSG et lors du Trophée des Champions. Meilleur buteur de Ligue 1 l’an passé avec 33 buts en 29 matchs, Mbappé devrait encore une fois survoler le championnat avec Paris, que ce soit sur le flanc de l’attaque ou en position de numéro 9.

Mais pour prendre une nouvelle ampleur, c’est sur la scène européenne et dans les matchs décisifs que le joueur de 20 ans est attendu. Lui-même le sait mieux que quiconque : Paris a des objectifs bien plus grand que la L1. Plus âpres à relever aussi. Ejecté ces trois dernières années de la Ligue des Champions dès les huitièmes de finale, le club parisien mise plus que tout sur son champion du monde français pour franchir un palier et être au moins à la table des quarts de finale. Rendez-vous au printemps pour faire les comptes.

Lourdement pointé du doigt après l’élimination contre Manchester United, Thilo Kehrer va entamer sa deuxième saison parisienne avec pas mal de pression sur les épaules. A 22 ans, le défenseur allemand a dépensé une bonne partie de son capital crédit dans la capitale. Encore fautif lors du Trophée des Champions, l’ex-joueur de Schalke 04 ne devrait pas démarrer l’exercice dans la peau d’un titulaire samedi à Nîmes et plus généralement en cours de saison.

Mais sa polyvalence en défense central et dans le couloir droit, ainsi que sa capacité à jouer dans une défense à trois, pourrait lui permettre de tirer son épingle du jeu dans les mois à venir. Il va lui falloir pour cela reprendre confiance et vite se remettre d’une première année inégale dans l’hexagone. Ce sera aussi l’une des missions de son entraîneur Thomas Tuchel, le principal artisan de sa venue au PSG, qui ne pourra pas le couvrir et le protéger indéfiniment.

« C’est une certitude, le PSG fait partie des équipes qui peuvent gagner la Ligue des champions. » Début juillet, Leonardo, directeur sportif du club, a confirmé l’ambition du PSG de remporter la C1. Dès cette saison ?