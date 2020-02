Le PSG a consolidé ce mardi sa place de leader de la Ligue 1. Cependant, c’est tout ce que l’équipe francilienne pourra retenir de ce déplacement à Nantes. Face aux Canaris, et malgré une bonne entame, les joueurs de la capitale n’ont pas été capables d’emballer le match. Leur manque d’efficacité aux avant-postes ainsi qu’un soupçon de suffisance, les ont maintenus à portée de leurs hôtes. Et ça aurait pu leur être fatal si l’équipe de Christian Gourcuff avait un peu mieux exploité son temps fort.

Nantes a loupé le coche vers la fin



Alors que rien ne l’augurait vraiment à la pause, même si l’écart n’était que d’un seul but, le FCN s’est complètement relancé à la 68e en revenant à 1-2. Un but inscrit par Simon Moses et qui fut consécutif à une énorme boulette de Presnel Kimpembe à la hauteur de la ligne médiane. Le Nigérian s’est échappé plein axe avant de se défaire avec brio de Keylor Navas. Le défenseur central parisien s’est alors excusé auprès de ses coéquipiers pour cet impair. Et au coup de sifflet final, il pouvait être soulagé qu’il n’y ait pas eu d’autres sanctions de la part des Nantais.



Et il aurait pu y en avoir. A la 79eme minute, l’entrant Renaud Emond s’est présenté en position idéale à l’entrée de la surface. Mais, il a trop enlevé sa frappe. Au grand dam des fidèles de La Beaujoire, qui croyaient fort en l’égalisation. A la 87e, il y a eu une autre alerte avec un nouveau duel entre Simon et Navas, mais cette fois c’est le Costaricien qui en est sorti vainqueur en sortant rapidement de sa cage. Enfin, à l’entame du temps additionnel, Emond s’est de nouveau manqué, en ratant sa volée alors qu’il avait été complètement oublié par la défense parisienne (92e).

Paris s’est endormi après le break



Nantes pouvait nourrir des regrets à la fin. Mais des regrets mesurés malgré tout. La victoire parisienne reste méritée. Si le leader de la Ligue 1 n’a pas scellé le sort du match dès la première période c’est uniquement par sa faute, avec plusieurs tentatives non converties devant. Icardi (3e), Mbappé (4e et 15e), Kimpembe (19e) ont tous loupé le coche devant Denis Petric, le remplaçant d’Alban Lafont. Heureusement pour les Parisiens, Angel Di Maria, lui, a fait preuve de réalisme, quand il a fallu convertir un service de Kylian Mbappé (26e).



Après avoir marqué, El Fideo s’est transformé en passeur. A la 57eme minute, c’est lui qui a déposé un excellent ballon sur la tête de Thilo Kehrer pour assurer le break. L’exécution de l’Allemand, effectuée du dos, n’était pas très académique mais elle donc a eu son importance au coup de sifflet final. Sans livrer son meilleur match de la saison, et en tremblant sérieusement, Paris est donc parvenu à assurer son 19e succès de l’exercice. Et il est certain qu’il s’en contentera.