Crédité d’un début de saison correct, avec ici et là quelques bourdes coupables néanmoins, comme sur l’action du but encaissé devant Montpellier il y a huit jours, Jordan Amavi n’en reste pas moins la seule véritable option de l’OM dans le couloir gauche de la défense.

André Villas-Boas en a bien conscience et a répété vendredi devant la presse qu’il travaillait d’arrache-pied avec son latéral, vidéo à l’appui. "Aujourd'hui encore, on a parlé à l'entraînement de ce que j'attendais de lui, je veux lui donner de la confiance pour le voir progresser", dixit le technicien portugais, qui avoue ne pas avoir d’alternative.

"Niels (Nkounkou, ndlr) est encore trop juste pour jouer avec l'OM, il doit travailler encore. Et je ne pense pas mettre un arrière droit à gauche, c’est quelque chose qui ne passe pas dans ma tête pour le moment. Alors je vais continuer à faire confiance à Jordan. Il a fait des erreurs c’est vrai mais je pense que ça va aller de mieux en mieux au fur et à mesure de la saison. C'est notre latéral gauche et il a toute ma confiance !"