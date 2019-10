Avec un total de neuf buts marqués après huit journées, l’attaque de l’Olympique de Marseille ne fait pas des étincelles depuis le début de saison.

Une statistique explique sans doute les difficultés des Marseillais devant le but: les hommes d’André Villas-Boas n’ont en effet cadré que 29 de leurs 104 tentatives. Avec seulement 27,9% de tirs cadrés, ils pointent d’ailleurs à la 18e place du classement des attaques les plus précises. Seuls Strasbourg (27,4%) et Reims (22,2%) font pire.