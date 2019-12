Ligue 1 : Nouvel arrivage de recrues à prévoir à Nice ?

L'heure est à un premier bilan sur la Côte d'Azur. Alors qu'Ineos a pris les commandes à Nice fin août, ce premier mercato complet devrait être important dans l'évolution du club. Pour l'heure, les Aiglons pointent à la trêve hivernale à une honnête 10eme place en Ligue 1 avec 27 points au compteur, à quatre longueurs d'une place qualificative pour la Ligue Europa. Dans un championnat très serré cette saison, Nice s'en sort donc relativement bien, malgré une période assez compliquée entre fin septembre et début novembre.



Durant cette période, le club a notamment dû composer avec de nombreuses rumeurs autour de Patrick Vieira, l'entraîneur du Gym, suite entre autres au licenciement d'Unai Emery à Arsenal. « Qu’on m’annonce à Arsenal après m’avoir aussi annoncé à Lyon, ça flatte mon égo. Mais je suis sous contrat avec Nice et à l'arrivée je sais la chance que j'ai dans ce club par rapport au projet qu’il y a. Je n'ai ni l'intention, ni l'envie d'aller voir ailleurs », a cependant clarifié le champion du monde 98.

Durmisi, premier renfort de l'hiver



Ce point-là visiblement réglé, les Aiglons vont désormais pouvoir se focaliser sur le mercato d'hiver. Arrivés cet été pour environ 50 millions d'euros, Stanley Nsoki, Alexis Claude-Maurice, Adam Ounas et Kasper Dolberg ont été les gros premiers renforts de l'ère Ineos. En janvier, le club azuréen ne devrait une nouvelle fois pas révolutionner son effectif, mais plutôt effectuer quelques retouches supplémentaires. Pour autant, suite notamment à la longue indisponibilité de Youcef Atal, le latéral droit, des renforts sont attendus.



Le premier d'entre eux a d'ailleurs déjà été officialisé. En effet, début décembre, Nice a annoncé l'arrivé en prêt avec option d'achat de Riza Durmisi, le latéral gauche danois, en provenance de la Lazio Rome. Ce dernier va venir concurrencer Nsoki et Racine Coly à un poste où les coéquipiers de Walter Benitez ont souffert durant la première partie de saison. En plus de possibles autres ajustements, il semble que l'équipe de Jim Ratcliffe ne s'interdise pas certains (gros) coups. C'est ainsi, que Nice se serait renseigné au sujet d'Olivier Giroud, en manque de temps de jeu du côté de Chelsea. Sans pour autant être très agité, le mercato hivernal des Azuréens ne devrait donc pas être inintéressant...