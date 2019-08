Ligue 1 : Nice, la grande inconnue

Difficile de se positionner pour les supporters niçois cet été. Doivent-ils se réjouir de la nouvelle dimension que devrait prendre leur club ou s’alarmer pour la reprise du championnat ? L’OGCN a en effet vécu une intersaison très particulière. En coulisses, c’est l’heure des grands chambardements. Exit les propriétaires sino-américains, Nice va passer dans quelques jours sous pavillon anglais. A sa tête, Jim Ratcliffe, plus grande fortune de Grande-Bretagne, qui a de grandes ambitions pour le Gym (voir plus bas). Mais la vente a pris du temps. Après avoir obtenu la validation de la DNCG, reste une dernière étape, celle de l’Autorité de la concurrence. Elle devrait donner son feu vert d’ici le 15 août.

En attendant, le mercato des Aiglons est gelé. Alors que le futur organigramme reste flou, beaucoup d’interrogations entourent le club azuréen. Atal, blessé à l’épaule lors de la CAN, va-t-il être vendu ? Malang Sarr convoité en Allemagne sera-t-il conservé ? La nouvelle direction a-t-elle prévu le coup ? Va-t-elle dégainer le carnet de chèque dès l’officialisation de la vente et s’activer lors des derniers jours du mercato ?

Pour le moment, aucune recrue n’est à recenser (excepté Khephren Thuram, arrivé libre de Monaco). Côté départ, Allan Saint-Maximin est parti à Newcastle contre un chèque de 18 millions d’euros. Déjà amoindris la saison dernière, les Aiglons ont cruellement besoin de renforts. Leur préparation s’en retrouve biaisée voire inquiétante. Les hommes de Patrick Vieira restent sur deux gifles en amical, 6-1 face à Burnley et 8-1 contre Wolfsburg.

Arrivées : Khephren Thuram (libre)

Départs : Allan Saint-Maximin (Newcastle), Romain Perraud (Brest), Olivier Boscagli (PSV Eindhoven), Christophe Jallet (fin de contrat), Jean-Kevin Makengo (prêté à Toulouse)

24 – Comme 24 milliards d’euros, soit à combien s’élèverait la fortune de Jim Ratcliffe. Propriétaire d’une entreprise de pétrochimie, le Britannique est déjà impliqué dans le monde du sport puisqu’il détient le club de foot de Lausanne et l’équipe cycliste Ineos qui vient de remporter le Tour de France.

25 matchs en 4 saisons, c’est le triste bilan de Mickaël Le Bihan depuis son arrivée sur la Côte d’Azur. La faute à de nombreuses blessures, l’éloignant régulièrement des terrains. Après une très bonne saison avec le Havre où il termine meilleur buteur de Ligue 2 (18 buts en 36 matchs), l’attaquant débarque à Nice fin août 2015. Mais la recrue se blesse dès son troisième match avec les Aiglons. Une fracture de fatigue qui le contraint à passer 17 mois à l’infirmerie !

Pour son retour à la compétition, le natif de Ploemeur signe un doublé et offre la victoire aux Aiglons face à Montpellier. On se dit alors que c’est la fin des galères pour le Bihan. Mais non, ce ne sera en fait que le début. L’ancien du HAC enchaîne depuis les longues absences. Pourtant, le joueur de 29 ans refuse de baisser les bras et espère enfin voir une éclaircie. « J’ai très envie de faire fermer certaines bouches. Il n’y a pas grand monde qui croit en moi mais rien que pour ceux-là, je veux redevenir un joueur qui compte » avait déclaré en mai dernier l’attaquant à Nice-Matin.

Alors que Saint-Maximin est parti, que Maolida et Sacko déçoivent, Le Bihan est actuellement l’une des seules armes offensives restantes à Nice. Au vue de sa fragilité, la direction azuréenne ne devrait pas prendre de risque et recrutera sans doute un attaquant. En attendant, il aura peut-être une carte à jouer. On lui souhaite en tout cas de pouvoir enfin s’exprimer.

Dans la famille Thuram, après Lilian puis Marcus, place à Khephren. Formé à Monaco, le joueur de 18 ans vient de signer son premier contrat pro… avec Nice. Les Aiglons ont profité des bonnes relations entre son père et Patrick Vieira pour l’enrôler. Barré par la concurrence sur le Rocher, le milieu de terrain a donc préféré prendre sa chance ailleurs.

Officiel : Khephren Thuram est niçois !



Le milieu de terrain participera à son premier entraînement avec le Gym à 17h à Divonne.



➡️ https://t.co/mqLNeq9IM0 pic.twitter.com/41tz72KWF4 — OGC Nice (@ogcnice) July 6, 2019

L’international tricolore (plusieurs sélections en jeunes) avait eu le droit à deux entrées en jeu en Ligue des Champions sous l’ère Thierry Henry et puis plus rien, mis à part 10 minutes en Coupe de la Ligue. L’entraineur niçois semble lui convaincu par le profil « box to box » de Khephren Thuram et pourrait lui offrir plus du temps de jeu. Lors de la préparation estivale avec les Aiglons, le jeune joueur, très grand (1m91) et longiligne, a fait bonne impression. Encadré par un expert du poste, Thuram a les cartes en main pour réussir

« Des investissements conséquents, un plan de développement clair et ambitieux sur le long terme. La Ligue des Champions, c’est un objectif bien sûr » Robert Ratcliffe, frère de Jim, qui étayait le projet à Nice-Matin en avril dernier