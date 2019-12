Ligue 1 : Nantes, Reims... Qui peut déjouer les pronostics ?

8 - Nantes a remporté 8 matches en Ligue 1 cette saison, à chaque fois par un but d'écart, plus haut total dans les 5 grands championnats européens parmi les équipes à 100% de succès sur un seul but de différence. Accroché. #FCNDFCO pic.twitter.com/wdIFQ94TOG

— OptaJean (@OptaJean) December 8, 2019



20 - Andy Delort a marqué son 20e but avec Montpellier en Ligue 1, lors de son 53e match. Seuls Olivier Giroud (48) et Laurent Blanc (52) ont atteint ce total plus vite dans l’élite sous le maillot du MHSC. Pailladin. pic.twitter.com/vdLV3ahYlO

— OptaJean (@OptaJean) December 13, 2019

Et si Nantes renouait avec l'Europe ? Ce qui est sûr, c'est que le club revient de loin. En effet, alors que Vahid Halilhodzic a quitté le navire juste avant la reprise du championnat, Waldemar Kita et les supporters ne s'attendaient sans doute pas à pointer au 5eme rang à quelques points du podium à la trêve hivernale. Le mérite en revient évidemment à Christian Gourcuff qui a su rapidement prendre en main son nouveau groupe et se procurer des résultats importants, comme cette série de trois victoires de suite contre Lyon, Rennes et Nice. Suite à ce début de saison prometteur, le Breton a été logiquement récompensé par une prolongation de contrat et est désormais lié jusqu'en 2021 avec les Canaris.A l'inverse de Nîmes, Reims confirme pour sa deuxième saison de suite dans l'élite du football français. En effet, après une première saison déjà très intéressante, la bande à David Guion ne faiblit pas cette année. Actuellement 6eme avec 28 points, l'équipe de Champagne-Ardenne continue de se battre avec ses armes et se montre toujours aussi accrocheuse et redoutable défensivement. Preuve de son très bon début de saison, Reims a déjà fait tomber l'Olympique de Marseille, Lille et le Paris Saint-Germain à chaque fois sur le même score (2-0). Si le maintien semble en bonne voie, les coéquipiers de Predrag Rajkovic, une des révélations de la première partie de Ligue 1, peuvent légitimement viser plus haut...Juste derrière, Angers et Montpellier auront aussi une carte à jouer en 2020. Toujours sous la houlette de Stéphane Moulin, le SCO a impressionné d'entrée cette saison. Avec cinq victoires pour deux défaites (contre Lyon et Lille) lors de leurs premières sorties, les coéquipiers de Thomas Mangani ont même été un temps le dauphin du Paris Saint-Germain en tête du championnat. Si le club a depuis connu une période de moins bien, Angers n'a clairement pas dit son dernier mot. Enfin, Montpellier est cette année encore une équipe capable d'embêter tout le monde, grâce notamment à sa solide défense. Avec devant des joueurs comme Andy Delort, Gaëtan Laborde, Florent Mollet et Téjà Savanier, de retour de blessure, le MHSC peut rêver en grand.