Ligue 1 : Majeed Waris et le championnat de France

🚨 Majeed Waris est un nouveau joueur du Racing ! Arrivé en provenance du FC Porto, l’attaquant s’est engagé pour un prêt de 6 mois assorti d’un contrat de 2 ans. ✍️

Il est lié au Racing jusqu’en 2022.

➡️ https://t.co/daOppWVVNs pic.twitter.com/oYNT0ZVXem

— RC Strasbourg Alsace (@RCSA) January 16, 2020

De Lorient à Strasbourg en passant par Porto

Décidément, entre Majeed Waris et la France, c’est une histoire qui dure. Les prémices ont débuté en janvier 2014, le Ghanéen est alors sous contrat en Russie avec le Spartak Moscou et est prêté du côté de Valenciennes. Arrivé durant le mercato d’hiver, l’attaquant ne met pas longtemps à se faire un nom et un surnom « Magic Waris. » Ses neuf buts et quatre passes décisives en 16 matchs parlants pour lui. A la fin de son expérience avec le VAFC, il rebondit à Trabzonspor en Turquie. Mais, n’arrivant pas vraiment à s’imposer, le natif de Tamale a alors profité de sa belle cote en France pour se relancer.Dans le viseur de Rennes durant l’été 2015, c’est finalement Lorient qui avait obtenu sa signature au terme d'une histoire mythique. En effet, les Merlus avaient récupéré l’attaquant à l’aéroport de Roissy avant les dirigeants rennais, pourtant venus le chercher, mais doublés par leurs homologues. Dans le Morbihan, le Ghanéen y a passé trois saisons et demie. Après onze et neuf buts lors de ses premières années avec Lorient en Ligue 1, il a fini par quitter le club en janvier 2018, après quelques mois en Ligue 2. Prêté puis acheté par Porto, Waris est finalement de retour en France plus rapidement que prévu.Après seulement six mois au Portugal, l’attaquant est prêté à Nantes en août 2018. Là-bas, le Ghanéen retrouve assez vite Vahid Halilhodzic, qui l’avait déjà entraîné un temps à Trabzonspor. En 33 matchs avec les Canaris, celui qui portait alors le numéro 10 se montre décisif avec cinq buts et six passes décisives en Ligue 1. L’option d’achat jugée trop chère pour les dirigeants nantais, l’intéressé retourne donc à Porto. Après une demi-saison sans jouer sous les ordres de Sergio Conceiçao, c’est donc à Strasbourg qu’il a décidé de tenter sa chance.Arrivé courant janvier 2020, sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat (de l’ordre de 2 millions d’euros), Waris va désormais tenter de se poser en Alsace. Ce samedi, contre Monaco (à 20h00, sur beIN SPORTS 5), l’attaquant retenu dans le groupe par Thierry Laurey, pourrait faire ses grands débuts sous ses nouvelles couleurs. Pour l’heure, le Ghanéen compte 105 matchs de Ligue 1 à son actif pour 34 buts et 17 passes décisives.