Ligue 1 : « Macron veut que le foot reprenne avec des spectateurs »

Le public de retour plus tôt que prévu ? C’est en tout cas ce que deux présidents souhaitent, à savoir le chef du pays Emmanuel Macron, et le président de la FFF Noël Le Graët. Ce dernier s’est entrenu ce mercredi avec le président de la République pour discuter football, et a livré quelques confidences à L’Equipe.

« Le président est très au courant de l’actualité du football. Il veut faire en sorte que le football puisse reprendre vite et avec des spectateurs. Il va consulter des experts médicaux et, si l’épidémie de coronavirus continue à diminuer, j’ai bon espoir que, dès les premiers matches, il puisse y avoir du public dans les stades. Si ce n’était pas le cas, je comprendrais très bien que ce ne soit pas possible. » Lit-on dans les colonnes du quotidien ce matin.

Toujours pas de date pour la reprise

Pour autant, le président Le Graët n’a pas réagi sur la récente décision du conseil d’État. L’instance avait prononcé sa décision de suspendre les relégations de Toulouse et Amiens en Ligue 2, un choix qui sera examiné par la FFF. Pour ce qui est de la date de reprise du championnat, toujours pas d’officialisation. Ce sera probablement le 23 août pour la Ligue 1, le 22 pour la Ligue 2.