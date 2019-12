Ligue 1 : Lyon, grand acteur du mercato ?

Cette saison, Lyon vit un début de saison compliqué en Ligue 1. Alors que le club a lancé un nouveau cycle suite au départ de Bruno Genesio cet été avec les arrivées de Juninho Pernambucano, en tant que directeur sportif, et de Sylvinho, pour entraîner l'équipe, tout ne s'est pas passé comme prévu. Depuis, le Brésilien a en effet été remercié début octobre pour être remplacé par Rudi Garcia. Quelques semaines plus tard, à la trêve hivernale, les Gones pointent pour le moment à la 12eme place en Ligue 1 avec 26 points, à au moins sept points du podium (Rennes comptant un match en retard).



Une situation bien loin des ambitions du club qui rêve de Ligue des Champions et va donc devoir considérablement redresser la barre lors de la deuxième partie de saison pour cela. En difficulté en championnat, Lyon a en plus perdu mi-décembre deux joueurs très importants de son effectif. Tous deux victimes d'une rupture des ligaments croisés, Jeff Reine-Adélaïde et Memphis Depay seront absents pour la fin de saison. Deux absences de poids qui vont pousser encore plus les Lyonnais à être des plus actifs lors du mercato d'hiver. Malgré tout, Garcia entretient le flou

Face à cette situation, Garcia aimerait donc pouvoir compter sur de nouveaux éléments en janvier, mais ce dernier préfère ne pas en faire une priorité. « Moi, j'ai un groupe et je vais reprendre avec ce groupe-là. Et puis, le 1er février, j'aurais peut-être toujours ce groupe-là. Ce qui est certain, c'est qu'il faut des joueurs qui amènent une plus-value. (...) Florian Maurice travaille très bien avec Juninho, donc on verra s'il est possible d'avoir des joueurs qui nous apportent un plus. Sinon, ça ne servira à rien », confiait l'intéressé, à l'issue du dernier match de la saison.



A la recherche d'un ou deux latéraux suite aux blessures de Léo Dubois et Youssouf Koné, d'un milieu défensif et de deux éléments offensifs, pour pallier les longues absences de Reine-Adélaïde et Depay, Lyon sera assurément un des acteurs de ce mercato d'hiver, qui ouvre le 1er janvier et se clora le 31. Pour l'heure, les pistes sont nombreuses, avec notamment Lucas Digne, Steven Nzonzi, Thomas Lemar, Olivier Giroud ou encore Kevin Gameiro. Reste à savoir quels moyens Jean-Michel Aulas mettra à disposition pour renforcer son équipe, alors que Lucas Tousart et Moussa Dembélé attisent, eux, les convoitises.