Ligue 1 : L'UNFP redoute de nombreuses blessures

Dans une interview au Parisien ce jeudi, Sylvain Kastendeuch, co-président de l’UNFP, a évoqué son inquiétude vis-à-vis d'une reprise de la Ligue 1 dans des conditions qui ne seraient pas optimales. Les joueurs eux-mêmes ne seraient d'ailleurs pas rassurés : "Il n’y a qu’une seule préoccupation : la santé des différents acteurs. Les joueurs, les staffs, les encadrants, tous. La reprise pourrait s’accompagner d’une hécatombe de blessures. Il existe des inquiétudes sur la préparation nécessaire pour être prêt à jouer puis à enchaîner sur la saison d’après. Beaucoup de joueurs doutent énormément", a indiqué le dirigeant.

La Ligue 1 face à un virus "méchant et méconnu"

La hantise des joueurs et de l'UNFP serait une reprise trop hâtive face à un adversaire redoutable et surtout méconnu : "On ne peut pas imaginer qu’on renverrait les acteurs du football passer du temps ensemble sans avoir pris toutes les garanties. On veut toutes les assurances et les précautions pour protéger nos joueurs. Ce virus est très méchant et on ne le connaît pas bien", a tonné encore Kastendeuch.