Il a donc fallu attendre la 84ème minute de jeu pour voir ce match se décanter. Dimitri Payet a trouvé l'étincelle, après avoir autant tenté que raté. Le coup-franc du meneur de jeu marseillais est à l'origine d'un but extrêmement important, signé Strootman, entré quelques minutes plus tôt. Dans un match aussi verrouillé, l'ouverture du score est un coup fatal.

Valentin RONGIER (7)

Eduardo CAMAVINGA (7)

Edouard MENDY (4)



Rennes

Marseille

Confortablement installé dans son fauteuil de dauphin derrière l'ogre parisien, l'OM entamait 2020 par un test sérieux, à Rennes. L'équipe de Julien Stéphan a vécu une phase aller en montagnes russes, mais elle a terminé 2019 par six succès de rang en Ligue 1. Cette affiche d'outsiders a laissé place à un vrai rapport de force - tactique et athlétique.Dans ce sens-là au départ, avant que les rôles ne s'inversent...Le premier acte s'est disputé sur un rythme soutenu. La bande à Villas-Boas a tenté de prendre le contrôle des opérations par une bonne exploitation des côtés, à l'image de Bouna Sarr, très actif offensivement sur son côté droit. Mais l'ancien Messin s'est montré plus approximatif dans sa mission défensive, concédant un coup-franc dangereux à la limite du penalty après intervention de la VAR (31e).Mais le milieu offensif a connu une réussite inégale dans ses tentatives. Malgré une possession de balle supérieure, l'OM n'avait fait passer qu'un seul frisson dans la défense rennaise, Alvaro Gonzalez trouvant le poteau après une frappe en pivot sur un corner (26e).Les deux équipes ont gardé le même mode opératoire au retour des vestiaires. Il a alors fallu que la fatigue se fasse sentir au fil des minutes pour que les lignes s'étirent dans ce match cadenassé. Et à ce petit-jeu, les Rennais ont pris le dessus. Plus entreprenants, les hommes de Stéphan ont trouvé un second souffle dans le jeu sans pour autant parvenir à aller au bout de leurs bonnes intentions. Ils pourront le regretter.Un finish idéal pour l'OM, qui conforte sa deuxième place.Le but libérateur de Strootman ! Dimitri Payet profite d'un coup-franc bien placé à 25 mètres pour déclencher une frappe enroulée qu'Edouard Mendy ne peut que repousser. Bien placé à quelques mètres de la ligne de but, Kevin Strootman fusille le portier rennais.Après une acclimatation logique, l'ancien Nantais a trouvé ses marques dans les dispositif marseillais. Aussi actif dans la récupération du ballon que clairvoyant dans son utilisation, Rongier a encore imprimé son rythme dans la bataille du milieu, aux côtés d'un Sanson généreux. On l'a vu distribuer, orienter, alterner jeu court et jeu long. Une nouvelle copie convaincante pour la recrue estivale. Remplacé par le buteur Kevin Strootman à 10 minutes de la fin après avoir laissé des plumes.Il est assez fou de ce dire que ce gamin de 17 ans est déjà un élément-clé d'une équipe de Ligue 1. Dans une formation pas toujours dans le bon ton techniquement, l'international Espoir a été à la hauteur. La première période l'a vu prendre le pouls de ce match avant de faire la loi au milieu pour inverser le rapport de force dans cette zone-clé. Bousculé dans les duels, il a aussi montré beaucoup de personnalité. Pas si surprenant lorsqu'on se remémore ses matches contre Paris ou Lyon. Remplacé par Tait (86e).Son arrêt malheureux sur le coup-franc déterminant de Payet - avec un ballon relâché sur Strootman et une frayeur physique dans la foulée - symbolise la frustration de son match. Avant cela, le gardien rennais s'était montré hésitant dans ses sorties et s'était distingué par un contrôle manqué engendrant un corner sur lequel les Marseillais ont trouvé le poteau... Une soirée à oublier.Temps nuageux – Pelouse moyenne.: B. Millot (: Strootman (84ème): Traoré (32ème) pour Rennes - Sarr (30ème), Caleta-Sar (35ème), Kamara (50ème), Payet (78ème) pour Marseille.Mendy- Traoré, Da Silva, Morel, Maouassa- Raphinha, Léa-Silikipuis Gnagnon (90eme+2), Camavingapuis Tait (86eme), Bourigeaud- Del Castillopuis Hunou (78eme), Niang: Bonet (g), Salin, Nyamsi, Da Cunha, Gboho.: J. StéphanMandanda- Sarr, Gonzalez, Caleta-Car, Amavi- Rongierpuis Strootman (82eme), Kamara, Sanson- Radonjicpuis Germain (64eme), Benedettopuis Lopez (77ème), Payet: Pelé (g), Perrin, Aké, Khaoui.: A. Villas-Boas