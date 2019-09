L’OM et le Stade Rennais ont partagé les points (1-1), dimanche soir, en clôture de la 8e journée de Ligue 1, et c’est plutôt mérité pour les deux équipes, qui ont chacun eu des occasions pour l’emporter en fin de rencontre. Au niveau comptable, c’est néanmoins la formation d’André Villas-Boas, certes 5e au classement, qui réalise une mauvaise opération avec un 3e résultat nul de suite, après celui enregistré contre Montpellier (1-1) au Vélodrome et le deuxième arraché à Dijon (0-0) dans la semaine.

Il faut dire que les Phocéens souffrent clairement de l’absence des deux cadres du début de saison, Alvaro Gonzalez et Dimitri Payet. Face au pressing des hommes de Julien Stéphan, le manque de sérénité de Steve Mandanda a d’abord déstabilisé le bloc défensif. Valentin Rongier a été nerveux pour sa première titularisation, quand Morgan Sanson, replacé en 10, et Bouna Sarr, sur l’aile droite, ont manqué de lucidité. Dans ces conditions, Dario Benedetto n’a jamais été mis en position de frappe...

La double parade de Mandanda !

Après cette première période affligeante, le coach portugais de l’OM a répliqué tactiquement à son homologue français: il est passé d’un 4-2-3-1 à un 4-3-3, en sortant Jordan Amavi, dépassé défensivement (comme à l’accoutumée), pour envoyer Nemanja Radonjic sur l’aile gauche. Bien plus haut sur le terrain, l’OM s’est relancé sur un corner de Bouna Sarr, repris de la tête par Duje Caleta-Car, pour son premier but en Ligue 1 (52e).

Le match devenait alors fou, le ballon allant d’un camp à l’autre, sans que personne ne trouve le chemin des filets: Flavien Tait, tout juste entré en jeu, était contré par... Valère Germain (78e) ; Bouna Sarr et Dario Benedetto étaient incapables de conclure dans la surface bretonne (82e) ; Steve Mandanda était héroïque avec deux parades coup sur coup devant Adrien Hunou (86e) ; Edouard Mendy sortait une dernière tentative de Dario Benedetto (87e). L'OM est donc capable de se procurer des occasions. Il faudra les concrétiser à Amiens, vendredi prochain.