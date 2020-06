Le feuilleton connaîtra bientôt son épilogue, mais ça n'est pas une raison pour lâcher l'affaire. Lyon l'a bien compris, et a proposé ce samedi un nouveau scénario, cher à Jean-Michel Aulas, auprès du Conseil d'État. L'avocat du club Me Gilles le Chatelier a détaillé au micro de RMC cette nouvelle proposition : « On a redéposé un nouveau mémoire dans lequel on reprend une proposition de reprise du Championnat sous une forme Playoffs/Playdowns qui se termine le 2 août. »

Un système compatible avec l'UEFA

Une idée pour finir le championnat avant le 2 août, date butoir émise par le calendrier de l'UEFA. En effet, terminer les 10 dernières journées en moins d'un mois s'annonce compliqué. « Aujourd'hui, matériellement, c'est extrêmement compliqué pour ne pas dire impossible. Ça aboutirait à des cadences de matches absolument irréalistes pour les joueurs » poursuit l'avocat. Pas plus d'information au sujet de la présence ou non de l'OL dans ses éventuels Playoffs. L'avis du Conseil d'État sur l'arrêt de la Ligue 1 interviendra lundi ou mardi. En revanche, seule la LFP pourrait prendre la décision de reprendre par la suite.