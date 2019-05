Un épisode de plus dans le "Fiasco Project"... Lyon a confirmé son net avantage actuel sur Marseille en l'emportant au Vélodrome ce dimanche lors du choc de la 36e journée de Ligue 1 (0-3). Chahutés par leurs supporters avant le match avec de nombreuses banderoles hostiles au fameux "Champions Project", l'OM et sa direction ont été mis face à leurs lacunes. Le rival économique lyonnais est encore le plus fort, avec une marge considérable. A deux journées de la fin, les Phocéens sont déjà hors-course pour la Ligue Europa la saison prochaine. Quand l'OL se rapproche de la C1.

Le faux pas stéphanois vendredi soir contre Montpellier (0-1) avait aiguisé l’appétit lyonnais. Comme la saison dernière, la formation de Bruno Genesio pouvait venir prendre l'ascendant pour la Ligue des champions sur la pelouse marseillaise, cette fois dans une course face au voisin. Ces derniers temps, l'OM a rarement posé problèmes à l'OL (aucune défaite lors des 10 dernières confrontations) et Lyon est venu confirmer la tendance en ouvrant la marque par Maxwel Cornet, opportuniste sur une frappe contrée (24e). Contrairement à ce que laisse entendre le score, l'équipe de Rudi Garcia a existé, notamment au retour des vestiaires. Marseille a poussé avec l'entrée de Florian Thauvin à la place du limité Radonjic. Vingt minutes sans marquer ponctuées par un carton rouge récolté par Duje Caleta-Car sur une contre-attaque adverse (66e).

La sortie de Mario Balotelli (78e) a presque été le symbole que le technicien phocéen, impuissant, abdiquait. Profitant des espaces en fin de match à 11 contre 10, Lyon s'est donné un malin plaisir à enfoncer son rival. Moussa Dembélé (83e) et Maxwel Cornet pour le doublé (86e) ont définitivement écœuré le Vélodrome. Il y aura probablement deux Olympiques en Ligue des champions la semaine prochaine... Le Losc, deuxième, et l'OL, troisième. Si les Gones n'y sont pas encore, ils comptent désormais quatre points d'avance sur les Verts. "Ça fait du bien, pouvait souffler le coach lyonnais au micro Canal+. Cette saison a été éprouvante." Marseille, sixième mais qui peut encore dégringoler à la huitième place, doit avoir hâte que ça s'arrête.