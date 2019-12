Ligue 1 : L'incroyable année de Ludovic Ajorque

Ludovic Ajorque fait partie de cette catégorie de footballeurs au parcours particulièrement atypique. Le natif de La Réunion, âgé de 25 ans, a beau avoir commencé sa carrière professionnelle en 2014, il n'a découvert l'élite que le 4 juin 2018, soit il y a tout juste un an et demi, lorsqu'il s'est alors engagé avec Strasbourg pour les quatre prochaines saisons. En effet, c'est durant cet été-là que le club alsacien, qui allait entamer sa deuxième saison consécutive dans l'élite, l'a débauché du côté de Clermont. Aujourd'hui, ce géant de 1,96m s'est parfaitement adapté à la Ligue 1. Le vieux record de Nouma a été égalé

Et alors qu'une nouvelle année s'achève, l'avant-centre peut se targuer d'être entré dans l'histoire de son club actuel. En effet, auteur de 15 buts en championnat en 2019, 19 toutes compétitions confondues, Ajorque a égalé un record vieux de 22 ans, qui appartenait alors à un certain Pascal Nouma. En 1997, ce dernier avait lui aussi inscrit 15 réalisations sur l'année civile. Le 9 mars dernier, l'attaquant a même marqué le doublé le plus rapide de la saison de Ligue 1 (103 secondes), contre l'OL. De son côté, début 2019, Strasbourg a décroché la Coupe de la Ligue, la deuxième de son histoire. En finale, contre Guingamp (0-0, 4-1 tab), Ajorque n'avait pas vraiment pesé sur la rencontre. En revanche, en demi-finales, en ayant été impliqué sur au moins deux des trois buts des siens, l'avant-centre avait alors permis à Strasbourg, qui avait concédé l'ouverture du score, de renverser totalement la situation, contre Bordeaux (3-2). Ajorque a découvert la Ligue Europa cet été

Et pour accentuer encore un peu plus sa découverte du haut niveau, Ludovic Ajorque a évidemment disputé ses premières rencontres en Ligue Europa, fin juillet. Si Strasbourg a été éliminé avant la phase de poules, cela n'a pas empêché l'attaquant d'inscrire deux des sept buts des siens, durant cette campagne. Cette saison, Ludovic Ajorque a vécu les bons comme les mauvais moments de son équipe. Strasbourg a su s'appuyer sur lui pour effectuer son redressement en championnat de France de Ligue 1. Le Racing est actuellement 11eme, après avoir conclu cette phase aller avec trois victoires de rang. Et là encore, Ludovic Ajorque n'y est pas pour rien.