Ligue 1 - Ligue 2 : Le Conseil d’État suspend les relégations !

Coup de tonnerre dans le football professionnel français. Le Conseil d’Etat, la plus haute juridiction qui pouvait statuer sur un litige sportif, vient de se prononcer sur le verdict final de la Ligue 1. Après avoir étudié les recours d’Amiens et de Toulouse, il a été décidé de suspendre les relégations de ces deux clubs et qui avaient été décrétées précédemment par la LFP. Alors qu’elles s’étaient vues à l’étage inférieur pendant presque un mois et demi, les deux formations sont désormais sauvées des eaux.

Un désaveu et un casse-tête pour la LFP



Il n’y aura pas donc de descente entre L1 et L2 cette saison, ce qui signifie que l’on se dirige très probablement vers une élite à 22 clubs, vu que les accessions de Lens et de Lorient restent valides. Ça sera à la Ligue de Football de trancher sur le format de la prochaine campagne. Elle est d’ailleurs tenue officiellement de le faire, après avoir vu son verdict déjugé.



Pour Amiens et Toulouse, il s’agit incontestablement d’une très grande victoire. Les responsables des deux clubs avaient œuvré de toutes les forces pour éviter la rétrogradation, insistant sur le fait que la saison n’était pas terminée et que rien ne dit qu’ils ne se seraient pas sauvés si ça a avait été le cas. Pour rappel, le championnat français avait été suspendu après 28 journées et pour établir un classement, la LFP s’était basée sur un calcul de points au quotient points pris/matches joués.